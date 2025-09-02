Ayuntamiento de Bermeo anima a mostrar al paso de La Vuelta símbolos en favor de Palestina para denunciar "el genocidio"

"Queremos que sea una protesta pacífica pero contundente del sentir del pueblo bermeano", explica la alcaldesa, de origen palestino

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bermeo ha animado a los ciudadanos a que, durante el paso de La Vuelta por esta localidad vizcaína este miércoles, lleven "todo tipo de símbolos en favor de Palestina" para denunciar "el genocidio" que se está produciendo. "Queremos que sea una protesta pacífica pero totalmente contundente del sentir del pueblo bermeano", ha explicado la alcaldesa, Nadia Nemeh, de origen palestino.

La regidora vizcaína ha expresado su "frustración" y "rabia" ante la situación que vive la población palestina. "Es muy, muy duro", ha afirmado Nadia Nemeh, de padres palestinos y nacida en Bermeo, después de que su padre llegara en los años 60 a Pamplona para estudiar Medicina y posteriormente comenzara a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de la localidad vizcaína.

La alcadesa de Bermeo ha subrayado que "tenemos las herramientas suficientes" para "poder parar" lo que está sucediendo en Palestina pero lo que se está haciendo es "totalmente insuficiente". "La gente que estamos en las instituciones somos representantes de lo que quiere nuestro pueblo y el pueblo ya está gritando, la sociedad civil ha salido y ha dicho clara y llanamente que está en contra de este genocidio", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Por ello, ha subrayado que "no puede ser que las instituciones miren para otro lado" cuando, además, "son las que tienen las llaves para poder hacer esto". En este sentido, ha recordado que, cuando se produjo la invasión en Ucrania por parte de Rusia, "Europa fue muy contundente".

Así, ha indicado que entonces, "en menos de una semana, se hicieron ya los bloqueos tanto de fondos europeos, incluso patrimonios privados", no se dejó participar a Rusia en Eurovisión y hubo "un boicot general para que los participantes rusos no pudieran ser parte de cualquier prueba deportiva en Europa".

A su entender, en el caso de Palestina, debería haber "un bloqueo y un boicot general, cortar relaciones a todo tipo" con Israel porque se está produciendo "un genocidio y un proceso de colonización", dentrás del cual "lo que hay son unas relaciones económicas de determinados países y de determinadas empresas que lo están sosteniendo".

Según ha denunciado, se está "poniendo en valor todos esos contratos" frente al "valor de personas que ya han muerto, que ya son unas 67.000, de 160.000 heridos", de los que son "civiles casi todos" y "ya un 40% de niños". Además, ha alertado, el resto de la población que "aún está resistiendo" está "muriendo de hambre".

La alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento de Bermeo ya llevó a su pleno una moción para posicionarse a favor de "un boicot claro a todas las relaciones con el Estado de Israel, tanto económicas como culturales". En este marco, se sitúa la iniciativa para el paso este miécoles de La Vuelta ciclista, en la que participa el equipo Israel Primer Tech.

Según ha explicado, el Consistorio se puso en contacto con la organización de La Vuelta para pedirle que no pasara por Bermeo, aunque les trasladaron que no era posible, y después solicitaron que "no se televisara, por lo menos, el punto" para que "no se diera ese altavoz".

Tras no atenderse sus peticiones, el Ayuntamiento ha llamado a que "a la hora de que pase La Vuelta en Bermeo el pueblo salga a decir qué es lo que siente, que está en contra de este genocidio, con todo tipo de símbolos en favor de Palestina", con banderas palestinas o con pañuelos, con pancartas o "con lo que sea".

"Queremos que sea una protesta pacífica pero totalmente contundente del sentir del pueblo bermeano", ha explicado Nadia Nemeh, que ha valorado que "el pueblo vasco siempre ha estado a favor del pueblo palestino y de la resistencia y de la lucha del pueblo palestino" y está "pidiendo a las instituciones que por favor tomen parte" para frenar lo que está sucediendo.

LA SOCIEDAD CIVIL

La alcaldesa ha dicho entender que "los ciclistas, cada uno de forma individual no es el que está allí ametrallando a nadie en Gaza", pero es "parte de un organismo y de un equipo que está blanqueando el genocidio que está ocurriendo en Gaza". "Entonces, hay una parte de responsabilidad, aunque sea moral", ha considerado, apelando a que la sociedad civil "salga" a reivindicar "lo que no están haciendo las instituciones".

"Esto lo tiene que parar la sociedad civil. Porque, si no lo conseguimos parar, será la gran vergüenza de la sociedad humanitaria y civil, porque se habrá conseguido que el fascismo vuelva a ganar en el siglo XXI. Y dentro de unos años, cuando esto se lea en los libros de historia, cada uno tendrá que mirar a sus herederos y a sus familiares y tendrá que explicar en esa parte de la historia dónde estuvo. Si estuvo donde intentó parar esto o donde consiguió parar esto, o si fue cómplice no haciendo nada de este genocidio", ha advertido.