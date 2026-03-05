Ayuntamiento de Bilbao aconseja reducir la exposición al aire libre y el ejercicio físico por el polvo sahariano

Archivo - Vista aérea de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha aconsejado reducir las estancias prolongadas al aire libre y el ejercicio físico ante el aumento de partículas en suspensión, que tienen su origen en una intrusión de polvo sahariano. Con el objetivo de minimizar los efectos que puede ocasionar en la salud, sugiere también el uso del transporte público en los desplazamientos y evitar el contacto con el polvo, polen o animales que puedan causar alergias.

En un comunicado, el consistorio recomienda a la población en general "y de forma muy especial a las personas que padecen trastornos respiratorios crónicos, enfermedades cardiovasculares y/o diabetes, a los niños y niñas, y a las personas mayores", llevar a cabo "una serie de acciones" hasta que no cambie la situación climatológica.

Entre ellas, se aconseja no realizar actividades de gran esfuerzo físico al aire libre y utilizar, "en la medida de lo posible" el transporte público en los desplazamientos", evitar el contacto con agentes como el polvo, polen o, animales que puedan ocasionar alergias "y agravar la sintomatología asociada a la contaminación atmosférica".

También se pide reducir las estancias prolongadas al aire libre, el ejercicio físico o las actividades que impliquen esfuerzo, sobre todo en las horas centrales del día.

El Ayuntamiento recomienda mantenerse informado sobre la evolución de los niveles de contaminación en las áreas de residencia o recabar toda la información en la página web oficial de Información de la calidad del aire en Euskadi.