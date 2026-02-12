Ayuntamiento de Bilbao amplía en dos horas el cierre de locales de hostelería el viernes y el sábado por el Carnaval

Archivo - Imagen de la barra de un local de hostelería.
Archivo - Imagen de la barra de un local de hostelería. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 12 febrero 2026 10:35
Seguir en

BILBAO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ampliará en dos horas el horario de cierre de locales de hostelería, este viernes y sábado, 13 y 14 de febrero, con motivo de la celebración del Carnaval y a petición de la Asociación de Hostelería de Bizkaia.

Motivada por el desarrollo de grandes eventos y festejos en la ciudad, esta ampliación del horario de cierre será aplicable a todos los locales de hostelería excepto a los establecimientos "diurnos" y a los "complementarios", según ha informado el Consistorio bilbaíno en un comunicado.

La medida no se aplicará tampoco a las terrazas, que mantienen su horario habitual y, del mismo modo, tampoco se prolonga el horario para el consumo en el exterior de los establecimientos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado