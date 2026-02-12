Ayuntamiento de Bilbao amplía en dos horas el cierre de locales de hostelería el viernes y el sábado por el Carnaval

Archivo - Imagen de la barra de un local de hostelería. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ampliará en dos horas el horario de cierre de locales de hostelería, este viernes y sábado, 13 y 14 de febrero, con motivo de la celebración del Carnaval y a petición de la Asociación de Hostelería de Bizkaia.

Motivada por el desarrollo de grandes eventos y festejos en la ciudad, esta ampliación del horario de cierre será aplicable a todos los locales de hostelería excepto a los establecimientos "diurnos" y a los "complementarios", según ha informado el Consistorio bilbaíno en un comunicado.

La medida no se aplicará tampoco a las terrazas, que mantienen su horario habitual y, del mismo modo, tampoco se prolonga el horario para el consumo en el exterior de los establecimientos.