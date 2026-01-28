Ayuntamiento de Bilbao apoya con más de 285.000 euros los programas de educación y natación escolar en 2026

BILBAO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El área de Educación del Ayuntamiento de Bilbao destinará 285.000 euros para subvencionar programas de apoyo a la educación y apoyo para la natación escolar en 2026, con el objetivo de seguir fomentando la inclusión, la conciliación familiar y la innovación educativa.

Según ha destacado el consistorio, se mejora y se consolida el programa de apoyo a la educación con 165.000 euros, un 17% más que el año pasado, y el programa para el fomento de la natación escolar con el alumnado de los centros públicos de Educación Primaria de Bilbao, con un presupuesto de 120.000 euros, un 9% superior al del ejercicio anterior.

Este proyecto, según ha destacado la edil de Educación, Eider Bilbao, promueve impulsar la participación de la comunidad educativa "desplegando programas de apoyo a la educación para potenciar la actividad del centro fuera del horario lectivo y la realización de actividades extraescolares y complementarias, y facilitando la participación del alumnado con necesidades educativas especiales".

Asimismo, ha añadido, se incorpora la innovación educativa vinculada a actividades STEAM en un nuevo apartado y se fortalece el tejido asociativo y la participación de las familias a través de las AMPAS, además de incluir iniciativas que "contribuyen a la conciliación personal, familiar, laboral y la corresponsabilidad".

De esta manera, para potenciar la actividad de los centros educativos fuera del horario lectivo y favorecer tanto la conciliación familiar y laboral, como la formación de las AMPAs, el presupuesto para los programas de apoyo a la educación incluye actividades extraescolares y de otro tipo, que tiendan a la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte artístico-cultural y deportivo. Bilbao ha destacado que estos programas apoyan especialmente a las niñas y niños con necesidades educativas especiales.

Asimismo, el área aboga por seguir aumentando las ayudas a aquellos programas que favorezcan la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales.

En ese sentido, Bilbao ha señalado que reforzando el programa para el fomento de la natación escolar con el alumnado de los centros públicos de Educación Primaria de Bilbao se facilita también el acceso del alumnado con necesidades educativas especiales. El áea dispondrá este año de 120.000 euros, un 9% más que el pasado año, lo que permitirá responder también a las necesidades de transporte de los centros con mayores obstáculos para la movilidad.

'Apoyo a la Natación Escolar' busca apoyar la práctica de la natación entre los escolares de los centros públicos de Educación Primaria de Bilbao durante el curso escolar. En la pasada edición aprendieron a nadar 1.655 niñas y niños con este programa.

Además, los colectivos a los que van dirigidas las ayudas podrán beneficiarse de ellas con proyectos que promuevan el valor del diálogo, el valor de la convivencia, el valor de la solidaridad, la integración del alumnado y/o la acogida del alumnado inmigrante.

En la anterior edición fueron aprobados un total de 130 proyectos que incluyen la financiación de actividades extraescolares y de fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar, actividades complementarias, proyectos que promuevan el valor del diálogo y la convivencia y proyectos que fomenten la innovación. Como novedad se aprobaron proyectos que promueven la Innovación, potenciando así las vocaciones científico tecnológicas en las escuelas de Bilbao.