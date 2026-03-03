Ayuntamiento de Bilbao convoca la XVIII edición del programa 'Artistas en residencia' para apoyar proyectos escénicos

BILBAO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao, a través del Centro de Recursos Escénicos de Bilbao, BilbaoEszena, ha abierto la convocatoria para la XVIII edición del programa 'Artistas en Residencia'. Las compañías y artistas vascos que quieran participar tienen de plazo para presentar sus propuestas desde el 10 de marzo hasta el 13 de abril.

BilbaoEszena seleccionará hasta cuatro proyectos artísticos, cuyos objetivos principales sean la creación, investigación y difusión de propuestas escénicas. La convocatoria está abierta únicamente a artistas y compañías de Euskadi.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, los participantes optarán a dos tipos de ayudas: por un lado, las destinadas a proyectos en fase inicial de 2.000 euros, y por otro, a proyectos en fase de desarrollo de 4.000 euros.

Las residencias, con una duración de 25 días como máximo en base al proyecto artístico presentado y seleccionado, se desarrollarán en espacios escénicos de la Villa, preferentemente durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.

Además, las personas o compañías seleccionadas tendrán la oportunidad de presentar sus procesos creativos ante el público general o profesionales del sector, bien en el marco de la próxima edición del Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, BAD, bien dentro de otros programas del Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao.

Todas las personas o compañías interesadas seguirán las indicaciones que aparecen en la página web badbilbao.eus, o en bilbao.eus. Se necesitará tener un certificado digital actualizado. La información completa y las bases de la convocatoria pueden consultarse en la página web del Festival BAD.

ARTISTAS EN RESIDENCIA

El programa "Artistas en Residencia" tiene como objetivo principal el apoyo a la creación escénica, que responde a la línea estratégica de impulso a la creación, recogida en el Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033, y que oferta recursos (económicos, técnicos, de formación y acompañamiento, etc.), a todas aquellas entidades artísticas o artistas a nivel individual que quieran desarrollar un proceso de creación o investigación en los ámbitos escénicos, especialmente aquellos más relacionados con las nuevas escenas, que posean un interés específico y un carácter multidisciplinar, teniendo como eje principal el teatro y/o la danza, sin descartar proyectos relacionados con disciplinas tradicionales, como el teatro de calle o el circo.

En 2025, se seleccionaron tres proyectos en fase de desarrollo: "Encounters", de Tripak Kolektiboa y que se enmarca en el campo de las Artes Vivas-Performance; "Free tour-X" de Nuria Hernando, un proyecto de teatro relacional que denuncia el problema de la turistificación en diferentes ciudades; y "Munstro erritualak", de Ibon Salvador Bikandi, una dramaturgia que bordea los ámbitos del concierto y la danza que se estrenó en la edición del año pasado del Festival BAD-Bilbao Antzerki Dantza.