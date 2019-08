Ayuntamiento de Bilbao dice que C. Tangana "se podría caer del cartel", tras las críticas a sus letras "machistas"

Publicado 08/08/2019 12:57:58 CET

Cartel de campaña contra agresiones sexistas en Aste Nagusia Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Urtasun lamenta que se hable "de una coma" en el lema contra las agresiones sexuales, "en vez del consentimiento en unas relaciones"

BILBAO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, ha afirmado este jueves que la actuación programada en Aste Nagusia del rapero C. Tangana "se podría caer del cartel", tras las críticas recibidas por sus letras "machistas".

En declaraciones a los medios, Urtasun se ha referido, de esta forma, a la recogida de firmas iniciada en una campaña en internet para pedir al Ayuntamiento de Bilbao que el rapero C. Tangana no sea contratado para actuar en Aste Nagusia 2019 por sus letras "machistas y despectivas" contra las mujeres.

La edil ha explicado que el Ayuntamiento ha recibido las quejas y esta misma mañana se han reunido con el representante del artista. "Estamos trabajando sobre ello", ha apuntado. Según ha añadido, C. Tangana "se podría caer del cartel".

"EL SILENCIO, NO ES UN SÍ"

En referencia a la polémica suscitada por la última campaña contra las agresiones sexistas de cara a la Aste Nagusia, que lleva por eslogan '[...] El Silencio, no es un sí', Itziar Urtasun ha precisado que presentarán la campaña "completa" el próximo miércoles, 14 de agosto, "e intentaremos explicarlo mejor".

Según ha indicado, tras el 'No es no' del año pasado, que es algo que "lo tenemos bien claro", este año querían "dar un paso más y hablar del silencio y del consentimiento de las relaciones".

Tras reconocer que, "posiblemente, la primera parte de ese cartel, con esa coma, no se entienda", Urtasun ha indicado que se trata de "una tipografía, las letras son diferentes, hay colores diferentes con los que se está intentando dar importancia al silencio, al silencio de esa víctima, y en la parte de arriba tiene unos corchetes, lo que significa que es una continuación".

"El que quiera leer, el lema es clarísimo, aunque es verdad que ortográficamente puede estar mal puesta, pero en un diseño muchas veces ese tipo de cosas no se tienen en cuenta para, verdaderamente, llamar la atención", ha explicado, para lamentar que se esté hablando "del problema de una coma, en vez del consentimiento en unas relaciones".

Urtasun ha dicho no saber si se va a cambiar el cartel o a quitar la coma, aunque ha apuntado que, "si tanto problema es quitar una coma, pues se quita, pero hay que verlo desde otro punto de vista y, en este caso, todas las mujeres estamos juntas en esta pelea". "No es cuestión de discutir por una coma y no por el consentimiento, porque debería importarnos más ese consentimiento a la hora de tener unas relaciones", ha concluido.