El Ayuntamiento de Bilbao y Euskaltzaindia ratifican su compromiso para impulsar el desarrollo del euskera en la ciudad

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, firman el acuerdo. - EUSKALTZAINDIA

BILBAO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, han renovado este miércoles su compromiso con el euskera con la firma de un convenio cuyo objetivo es la promoción y normalización del uso del euskera en todos los barrios de la villa.

"Este acuerdo es uno de nuestros pasos clave para avanzar en el desarrollo y socialización del euskera en Bilbao", ha destacado el alcalde, para explicar que el convenio "ofrece asesoramiento lingüístico y enmarca la organización de diferentes iniciativas para la revitalización del idioma y la difusión de nuestra cultura".

El consistorio bilbaíno y Euskaltzaindia llevan colaborando más de veinte años, en un esfuerzo conjunto por "consolidar y restablecer su compromiso con el desarrollo y la socialización del euskera", han destadado en la firma del convenio.

Andrés Urrutia ha desgranado las bondades del acuerdo y ha recordado que estos convenios sirven para impulsar iniciativas concretas, como obras teatrales, seminarios, publicaciones, y acciones en redes sociales y en el entorno digital.

En su discurso, el presidente de Euskaltzaindia ha agradecido de manera especial a Juan Mari Aburto "la adhesión que siempre ha demostrado hacia Euskaltzaindia y el impulso que ha dado a este convenio".

"Le agradecemos su reconocimiento a la Academia y su eficacia y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, siempre tendrá las puertas abiertas en nuestra sede de la Plaza Nueva", ha asegurado.