Ayuntamiento de Bilbao y EVE amplían en 10,67 millones el capital de la sociedad pública BioArtigas

BILBAO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao y el Ente Vasco de Energía (EVE) ampliarán en 10,67 millones de euros el capital BioArtigas, lo que permitirá a la sociedad pública contar con mayores recursos para el desarrollo y la operación de proyectos de energía renovable en la ciudad.

Con la aprobación en un pleno extraordinario este próximo jueves de la ampliación de capital de la sociedad pública BioArtigas, participada al 50% por el consistorio y el EVE, el Ayuntamiento de Bilbao y el Ente Vasco de Energía continúan avanzando en su compromiso con la sostenibilidad y con el cumplimiento de la Ley Vasca 4/2019 de sostenibilidad energética de Euskadi, de cara a reducir su consumo energético y promover la Transición Energética.

La operación incluye, por parte del Ayuntamiento, la aportación no dineraria de las infraestructuras de geotermia ejecutadas en la isla de Zorrotzaurre, y por parte del EVE, una aportación dineraria equivalente.

La decisión se enmarca en la estrategia municipal para avanzar hacia un modelo energético más eficiente, renovable y descarbonizado, según ha precisado el Consistorio.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha puesto en marcha numerosas iniciativas para cumplir con las obligaciones de la Ley, tales como la creación de la Comisión de Sostenibilidad Energética, la aprobación del Plan de Actuación Energética, la elaboración de inventarios anuales de consumo y auditorías energéticas en edificios e instalaciones municipales.

Asimismo, la participación del Ente Vasco de la Energía en esta iniciativa se enmarca en los objetivos de descarbonización fijados en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático del Gobierno vasco, que tiene como objetivo principal alcanzar la neutralidad energética en el año 2050.

Para ello, estipula que, mediante actuaciones propias y de terceros, se alcance un ahorro de energía de, al menos el 12% en el consumo final de energía para 2030 y un 27% para 2050, junto a un aumento "significativo" de la participación de las fuentes renovables, del 32% en 2030.

En este contexto, la isla de Zorrotzaurre se ha convertido en "un ámbito estratégico para la innovación energética", según ha remarcado el Ayuntamiento bilbaíno, que ha ejecutado redes urbanas de climatización mediante geotermia, incluyendo las instalaciones de los edificios Beta 1 y Beta 2 -operativas desde 2022-, y forma parte del demostrador del proyecto europeo ATELIER, con el objetivo de crear un distrito energéticamente positivo.

Con esta ampliación de capital, ha destacado el consistorio, ambas entidades refuerzan su apuesta por un modelo energético "más eficiente, competitivo y sostenible, dotando a BioArtigas, bajo su marca comercial BilboEner, de los medios necesarios para seguir liderando la transición energética en la ciudad".

BILBOENER

BilboEner es una sociedad impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de Bilbao y el Ente Vasco de la Energía (EVE), creada para desarrollar proyectos de eficiencia energética y generación renovable, en el marco de la transición energética de la ciudad y la estrategia energética de Euskadi 2030.

Su labor incluye optimizar instalaciones existentes, como la planta de biogás del vertedero de Artigas y el aprovechamiento energético del embalse de Ordunte, que constituyen el origen histórico de la sociedad.