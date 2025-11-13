Ayuntamiento de Bilbao, premiado por su compromiso con la transparencia y mejora continua

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha sido reconocido en la categoría de Instituciones Públicas, en el apartado de Entidades Locales comprometidas con la transparencia y la mejora continua de los Servicios Sociales, durante el XXXII Congreso Anual de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que se celebra durante este jueves y viernes en Fuenlabrada, en Madrid, bajo el título "El derecho a los Servicios Sociales de la Infancia y la Adolescencia".

El concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, Juan Ibarretxe, ha recogido el reconocimiento, según la asociación, por el hecho de medir la eficacia y la eficiencia de los Ayuntamientos en la prestación de los Servicios Sociales, lo que "evidencia una clara intención de mejora".

También han sido premiados en esta modalidad la Diputación de Soria y los Ayuntamientos de Jerez de la Frontera y San Cristóbal de la Laguna, según ha informado el Consistorio de Bilbao.

La Asociación, asimismo, premia en su congreso a otras personas y entidades en categorías como Trayectoria en Servicios Sociales (UNICEF y Save the Children), a personas de relevancia en la Justicia Social (Manuel Rico), y comunicación (Laura Yustres "Lalachus").

Juan Ibarretxe ha destacado en su intervención que "no solo nos enorgullece, también nos impulsa a seguir trabajando con más compromiso y responsabilidad". "Refleja una convicción que compartimos plenamente: que los derechos sociales deben gestionarse con cercanía, transparencia y mejora continua", ha añadido.

Según ha dicho, "tenemos la responsabilidad de ofrecer los apoyos necesarios para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida de forma digna, gestionando con rigor y compromiso los recursos públicos que se nos confían, y procurando siempre obtener de ellos el mayor rendimiento social posible".

El concejal responsable de las políticas sociales bilbaínas ha destacado que "en Bilbao creemos firmemente en unos servicios sociales públicos, universales y de calidad". Y para lograrlo, ha apuntado, "es imprescindible escucharnos, evaluarnos y seguir avanzando e innovando".

Este premio, ha finalizado, es también "un reconocimiento al trabajo diario de nuestras y nuestros profesionales, que con vocación y entrega sostienen la red de cuidados y apoyos que nuestra ciudadanía merece".