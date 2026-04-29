Ayuntamiento de Bilbao recibe a la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad

Recepción en el Ayuntamiento de Bilbao a Confocos - AYTO. BILBAO

BILBAO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Bilbao, Amaia Arregi, ha recibido en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao a responsables de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Cofocos), que forman esta red estatal de cooperación municipalista y que han celebrado este miércoles su Asamblea Anual en Bilbao.

Este encuentro anual permite visibilizar el compromiso con la cooperación internacional y la solidaridad de Bilbao, a la vez que pone en valor el papel de los municipios en la construcción de un desarrollo "sostenible, justo e inclusivo", según ha informado el consistorio.

Se trata de una cita clave para el conjunto de fondos y entidades que integran la red estatal de cooperación municipalista, en la que participan, además de Euskal Fondoa, Fondos de Andalucía, Extremadura, Catalunya, Galicia, Menorca, Mallorca, Pitiús (Eivissa y Formentera, en Baleares) y Valencia.

Amaia Arregi ha agradecido a la confederación el trabajo constante que desarrolla desde lo local para construir un mundo "más justo, solidario y sostenible". "Cuando hablamos de Bilbao como ciudad de valores, también debemos incluir nuestro compromiso frente a los desafíos globales --desigualdad, emergencia climática o defensa de los derechos humanos-- desde nuestro ámbito local, a través de alianzas sólidas y una visión compartida", ha añadido.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

La Asamblea Anual de la Confocos constituye el principal espacio de encuentro, reflexión y toma de decisiones de la organización, y ha reunido a representantes de fondos de cooperación, entidades locales y personas expertas en cooperación al desarrollo y solidaridad internacional. Durante la jornada se han abordado los principales retos y prioridades del trabajo en cooperación municipalista, así como el balance de actividades del último ejercicio y las líneas estratégicas para el futuro.

Bilbao toma el relevo a Sevilla y Barcelona que acogieron la Asamblea en 2025 y 2024, consolidando el carácter itinerante de este encuentro y el compromiso de la Confocos con la descentralización y el fortalecimiento del trabajo en red. En ediciones pasadas, la Asamblea Anual ha servido para reforzar la coordinación entre fondos, compartir buenas prácticas y avanzar en una visión común de la cooperación desde el ámbito local.

Previamente a esta Asamblea Anual se han celebrado reuniones preparatorias técnicas y de gerencias de los nueve fondos de Cooperación, para hacer nuevas propuestas y profundizar en espacios de trabajo conjunto con el objetivo de definir las estrategias para el periodo 2026-2027.

En estas reuniones técnicas han estado invitadas la DGPOLDES (Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) y se ha preparado el IV Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al Desarrollo, que se celebrará próximamente en Extremadura.

La Confocos reafirma con esta convocatoria su voluntad de seguir siendo un espacio de referencia para la cooperación municipalista, apostando por el diálogo, la participación y el trabajo conjunto como herramientas fundamentales para afrontar los desafíos globales desde lo local.