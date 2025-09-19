El Ayuntamiento cree "totalmente desproporcionado amenazar" con un procedimiento de embargo contra Tuvisa

Su presidenta asegura que "ejecutará la sentencia relativa al pago de complementos"

VITORIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Tuvisa, Izaskun Reyes, ha considerado "totalmente desproporcionado amenazar" con un procedimiento de embargo contra el servicio municipal de autobuses de transporte público urbano de Vitoria-Gasteiz, tal y como ha iniciado el sindicato UGT ante la "reiterada negativa" de abonar a la plantilla las cantidades adeudadas en relación al cobro del plus contemplado en el artículo 48 del convenio.

Tras asegurar que el Ayuntamiento es "especialmente respetuoso con las decisiones judiciales y la negociación colectiva", Reyes ha asegurado que "existe la voluntad de ejecutar la sentencia relativa al pago de complementos" en Tuvisa.

Aún así, la presidenta de Tuvisa ha explicado que lo que existe en este caso son dos interpretaciones de un auto judicial, la de Tuvisa y la de UGT, por lo que "lo razonable es hablarlo".

En este sentido, ha señalado que Tuvisa ha solicitado a todas las personas trabajadoras que se dirijan al Servicio de Recursos Humanos para "verificar el cumplimiento de la sentencia" y ha lamentado que UGT "amenace con un embargo de cuentas sin intentar una resolución consensuada previamente", lo que le parece "totalmente desproporcionado".

PAGO DE PLUSES

Por su parte, UGT ha informado este viernes de que ha iniciado un procedimiento de embargo a la empresa municipal de transporte de Vitoria-Gasteiz, Tuvisa, ante la "reiterada negativa" de la misma de abonar a la plantilla las cantidades adeudadas en relación al cobro del plus contemplado en el artículo 48 del convenio.

En un comunicado, el sindicato ha denunciado que la empresa "incumple la sentencia del conflicto colectivo presentado y ganado" por el sindicato en 2023, "desoyendo sucesivos autos judiciales que le instaban a ejecutar la misma" en 2024.

Según ha expuesto, se trata del artículo 48 del convenio colectivo que reconoce el derecho a recibir el plus por horas nocturnas en viernes, sábados, vísperas de festivo y días de la Virgen Blanca.

Ante esta situación, desde la sección sindical de UGT-Tuvisa, han decidido denunciar públicamente la actitud "obstruccionista" de la gerencia de Tuvisa, dirigiéndose al Consejo de administración de la empresa municipal para poner en su conocimiento la "gravísima" situación e instar al órgano a cesar de forma inmediata a la gerenta, María José Ajuriaguerra, por "su negativa a acatar sentencias judiciales firmes y en aras de garantizar una gestión responsable, ajustada a la legalidad y respetuosa con los derechos laborales".