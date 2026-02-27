Ayuntamiento da el visto bueno a la aprobación inicial de la modificación puntual del PGOU para avanzar en Vía Irun

Ayuntamiento aprueba por unanimidad la aprobación inicial de la modificación puntual del PGOU para avanzar en Vía Irun - AYUNTAMIENTO IRUN

SAN SEBASTIÁN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Irun ha aprobado este viernes, por unanimidad, la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesaria para incorporar la integración ferroviaria acordada en diciembre de 2024, un "nuevo paso clave" para seguir avanzando en la tramitación urbanística del proyecto Vía Irun.

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha destacado este avance en el plano urbanístico para "poder seguir regenerando toda esta zona degradada, gracias a la eliminación de la brecha ferroviaria histórica que actualmente divide el centro de la ciudad".

La modificación afecta al ámbito de la actual estación intermodal y se circunscribe a una superficie que supera los 72.000 metros cuadrados que corresponde a los suelos ferroviarios liberados y su entorno inmediato.

El punto de inflexión para este nuevo paso fue la firma en diciembre de 2024 del Protocolo de Integración Ferroviaria entre Adif, ETS y el Ayuntamiento de Irun, que establece el traslado de la línea del Topo para su integración y unificación en la plataforma ferroviaria existente.

Con este paso, Vía Irun entra en una nueva fase administrativa. La aprobación inicial permitirá abrir un nuevo periodo de información pública y recabar los informes necesarios antes de su aprobación provisional y definitiva. El paso que ahora se da fija el marco urbanístico que hará posible transformar el actual espacio ferroviario en un nuevo ámbito urbano integrado en la ciudad.

En términos urbanísticos, la modificación redefine la ordenación estructural y pormenorizada del ámbito para hacer posible una urbanización sin fracturas ferroviarias. Se reserva un sistema general ferroviario para acoger la futura integración del Topo y se adapta la ordenación al nuevo al nuevo esquema, aunque sin grandes diferencias en las parcelas, edificabilidades y perfiles edificatorios respecto de la propuesta ya aprobada anteriormente.

Por otra parte, el proyecto confirma el mantenimiento del pabellón de Pequeña Velocidad en gran parte, garantizando su conservación en todo el tramo compatible con el trazado de la pasarela que conectará la estación intermodal con el entorno de Pío XII.

CRITERIOS

El planteamiento mantiene los criterios y objetivos generales aprobados en 2020 que, entre otras cuestiones, pasan por reducir la huella ferroviaria, coser las dos orillas de la ciudad, generar un nuevo foco de centralidad en torno a la estación y crear un distrito urbano innovador con mezcla de usos residenciales, económicos y dotacionales.

Uno de los ejes principales del proyecto es la nueva estación intermodal, con su pasarela urbana que conecta ambos lados de la playa de vías, su desarrollo como Distrito Urbano Innovador con nuevos equipamientos que integrarán agentes económicos, proyectos y centros de investigación, conocimiento y desarrollo. El proyecto incluye también el futuro gran parque urbano en torno al cual se desarrollan los nuevos usos que enlazará con el corredor verde entre Ventas y Plaiaundi para la movilidad peatonal y ciclista.

En el ámbito patrimonial, se preserva el edificio de cabecera de la antigua Aduana, incluido en el Catálogo municipal, así como algunas de las naves próximas vinculadas a su valor histórico, integrándolas en la nueva ordenación como equipamientos de carácter general. El resto de edificaciones incompatibles con el nuevo trazado ferroviario se declaran fuera de ordenación.