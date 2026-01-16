Ayuntamiento desplegará un dispositivo especial de limpieza con motivo del Día de San Sebastián

Archivo - Limpieza viaria - AYUNTAMIENTO DONOSTIARRA - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento desplegará un operativo especial de limpieza con motivo del Día de San Sebastián, ampliando el número de operarios, vehículos y maquinaria en Parte Vieja y Centro, como en otros barrios de la capital guipuzcoana.

El concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García, ha detallado que el servicio de limpieza del turno de mañana comenzará a trabajar a las cinco de la madrugada y finalizará su jornada a las 11.00 horas, "con una distribución de medios humanos y materiales prácticamente idéntica a la del año pasado", con el objetivo de que la ciudad "recupere la normalidad en el menor tiempo posible tras la noche festiva".

El servicio de limpieza del turno de mañana contará con un total de 46 trabajadores, cuatro veces más que un domingo o festivo habitual. En concreto, el operativo humano estará compuesto por cinco conductores, ocho peones maquinistas, cinco peones conductores y 28 peones.

Además, se desplegarán 18 medios mecánicos, entre los que se incluyen tres camiones de recogida, dos cisternas, una autobaldeadora de aceras, siete barredoras, un furgón de limpieza de fachadas y cuatro vehículos auxiliares.

Al igual que en años anteriores, el refuerzo no se limitará a la Parte Vieja y el Centro, sino que también alcanzará a barrios como Gros, Antiguo, Altza e Intxaurrondo, con el fin de "atender de forma equilibrada toda la ciudad", ha señalado el edil.

En lo que respecta a la coordinación y supervisión, tres encargados y un encargado general supervisarán directamente todos los trabajos de limpieza en Centro y Parte Vieja, garantizando el correcto desarrollo del operativo en las zonas de mayor concentración de personas.

TAMBORRADAS

García ha destacado que en ese tramo horario en el que actuarán los servicios de limpieza se tendrán en cuenta los diferentes itinerarios de las tamborradas que discurrirán por la Parte Vieja a lo largo de la noche.

Además, ha incidido en que "para un correcto funcionamiento del operativo es clave que las compañías desfilen en los horarios marcados y que la hostelería cierre sus establecimientos a la hora indicada".

En cuanto a la previsión de residuos, se estima una recogida total cercana a los 12.000 kilos, una cifra similar a la registrada el pasado año, cuando se superaron las once toneladas debido a la elevada concentración de personas en las calles durante toda la noche.

Desde el Ayuntamiento donostiarra se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, tanto a las tamborradas como a la hostelería y al vecindario, para respetar los horarios establecidos y "facilitar así el correcto desarrollo del operativo, evitando retrasos y acumulación de residuos en la vía pública".