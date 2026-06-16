Ayuntamiento donostiarra y Gobierno central trabajan en la reparcelación del ámbito de la carcel de Martutene

Archivo - La cárcel de Martutene y al fondo la primera fase del barrio de Txomin-enea. - EUROPA PRESS - Archivo
SAN SEBASTIÁN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha avanzado que el Ayuntamiento y el Ministerio de Interior están llevando a cabo un "trabajo discreto" para la reparcelación del ámbito de la cárcel de Martutene, cuyo derribo comenzará, "cuanto antes", una vez que los presos se trasladen al nuevo penal de Zubieta.
En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local de este martes, Insausti, preguntado por la inauguración de esta nueva prisión y el futuro de la de Martutene, ha señalado que la prisión de Zubieta, en la que se trabaja "a tres bandas" con el Gobierno central y el vasco, va a permitir "seguir regenerando la vega del Urumea".
En este sentido, ha señalado que ésta va a ser una zona "no sólo para vivir", sino también "de ocio y de disfrute". Insausti ha indicado que se va a iniciar el traslado de los presos de Martutene a Zubieta y una vez que la primera quede vacía la idea es comenzar con su derribo "cuanto antes". "Está previsto que el Ayuntamiento entregue la licencia cuando entren los permisos oportunos", ha apuntado.
Además ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja de un modo "discreto" con el Ministerio, ya que ambos son propietarios de estos suelos, en la "reparcelación" del ámbito de la cárcel de Martutene para "calcular, poco más o menos, cuántas viviendas van a ir en ese ámbito, que son en torno a unas 500, un poco menos", y "ver cada una de qué tipología va a ser y dentro de la tipología, ver cada administración qué tipo de vivienda va a construir".
Al respecto, ha apuntado que al Gobierno municipal le interesa que haya una tipología "para dar respuesta a todas las necesidades que hay en la ciudad" y ha puntualizado que "primará la vivienda protegida, como no puede ser de otra manera".
"Lo que estamos haciendo es un trabajo de reparcelar, discreto, de oficina, y después ya coordinaremos y nos organizaremos junto con el Gobierno Vasco también para ceder terrenos, parcelas, para que el Gobierno de España construya unas, el gobierno vasco otras, y el ayuntamiento otras", ha señalado, para incidir, a continuación, que la "alianza" es "a tres" y eso es "una muy buena noticia".
Además, ha destacado que, por primera vez, se contempla que el Gobierno central construya vivienda protegida en la ciudad. "Estamos ahora haciendo dibujos, por así decir, borradores, por lo tanto no tenemos todavía una cifra concreta", ha respondido preguntado por los periodistas cuántas serían esas viviendas.
Sobre cuándo se firmará el convenio interinstitucional para hacer posible este desarrollo urbanístico, Insausti ha esperado que sea "antes de este verano", es decir, "inminente", para que todo "vaya coordinado en el tiempo, encadenado".
"Es decir, traslado de usuarios, de presidiarios, derribo de la cárcel, reparcelación hecha, aprobación de planes urbanísticos para poder comenzar a su construcción y que cada administración comience con sus proyectos constructivos y demás", ha apuntado.