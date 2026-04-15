Ayuntamiento de Errenteria coloca en Altzate una obra de Ainhoa Redondo "en favor de la memoria y la convivencia"

Ayuntamiento de Errenteria ha colocado en Altzate la obra 'La proteína de la memoria' de Ainhoa Redondo - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

SAN SEBASTIÁN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Errenteria ha colocado en Altzate la obra 'La proteína de la memoria', de Ainhoa Redondo, para poner en valor "el recorrido hecho por el municipio en favor de la memoria y la convivencia democrática".

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que "Errenteria ha recorrido un camino significativo para recopilar las vulneraciones de derechos humanos producidas en este municipio en las últimas décadas, reconocer el daño causado y asumir un compromiso colectivo que garantice que no vuelvan a repetirse en el futuro".

Además, ha destacado que "este proceso ha sido posible gracias a la aportación de partidos políticos, agentes sociales, personas anónimas y víctimas, así como al acompañamiento de la asociación Argituz".

Ahora, "con el objetivo de poner en valor el camino recorrido y agradecer todas las contribuciones realizadas al mismo", el Ayuntamiento ha colocado la obra 'La proteína de la memoria' de la artista y vecina de Errenteria Ainhoa Redondo en "un lugar visible del espacio público del municipio".

La artista ha explicado que "nuestro ADN se compone "de eslabones que bailan, de habitantes que conviven y conversan en un enmarañado sistema simbiótico". La obra está realizada en papel, con acrílico negro, combinando collage y pintura, y utilizando también la técnica digital y, para que tenga su lugar en el espacio público, se ha instalado sobre un soporte, en el paseo Mari Zozaia del barrio de Altzate, a la altura del edificio Altzate 7, con vistas al río Oiartzun.

Desde el Ayuntamiento de Errenteria han considerado "fundamental" que el camino recorrido en el municipio hacia una "memoria inclusiva y la convivencia tenga su reflejo y su lugar también en el espacio público". Finalmente, han defendido que "la memoria es fundamental para construir una sociedad más justa y cohesionada, para mirar al futuro, así como para fomentar una convivencia basada en la diversidad, el respeto y el diálogo".