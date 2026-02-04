Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) se concentra en repulsa de la agresión sufrida por una mujer a manos de su marido

Concentración contra la violencia machista en el Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) - AYTO. GETXO

BILBAO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre, acompañada por representantes de todos los partidos políticos del ayuntamiento vizcaíno, ha participado este miércoles en la concentración silenciosa institucional convocada para condenar la agresión grave sufrida el pasado sábado por una mujer a manos de su marido, de quien se encontraba en trámites de divorcio.

Previamente, tras la activación del Protocolo Local frente a la Violencia Machista, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha aprobado, por unanimidad, una Declaración Institucional, según ha informado el consistorio.

En la misma ha mostrado, entre otras cosas, su "más firme rechazo y condena a toda agresión derivada de actitudes machistas basadas en la desigualdad de género", y su solidaridad a la mujer agredida, a la vez que ha puesto a su disposición todos los servicios municipales que pueda necesitar, además de convocar la citada concentración.