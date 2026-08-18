Ayuntamiento de Lasarte-Oria alerta de intentos de estafa a comercios haciéndose pasar por personal municipal

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SAN SEBASTIÁN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria ha alertado de intentos de estafa a comercios haciéndose pasar por personal municipal que pretende cobrar en metálico supuestas tasas o impuestos.

En un comunicado, el Consistorio lasartearra ha alertado a comerciantes y establecimientos del municipio ante varios intentos de estafa detectados durante los últimos días, protagonizados por personas que se presentan en los negocios haciéndose pasar por personal municipal.

Según la información recibida, estas personas visitan los establecimientos y solicitan el pago en metálico de supuestas tasas o impuestos, dando a entender que actúan en nombre del Ayuntamiento o de la Administración.

El Ayuntamiento ha aclarado que se trata de un intento de estafa. "Ni el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, ni ninguna otra Administración Pública envía personal a los comercios para realizar el cobro en metálico de tasas o impuestos", han señalado fuentes municipales.

Por ello, se pide a comerciantes y responsables de establecimientos que "extremen la precaución y que no entreguen ninguna cantidad de dinero ante una situación de estas características".

Asimismo, han señalado que "cualquier intento de este tipo debe ser denunciado inmediatamente, poniéndose en contacto con la Policía Municipal de Lasarte-Oria, en el teléfono 943 362 442, o con la comisaría de la Ertzaintza, en el 943 538 840".

El Ayuntamiento solicita también la colaboración de comerciantes y ciudadanía para difundir esta advertencia y evitar que otras personas puedan ser víctimas de este tipo de engaños.