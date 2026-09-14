El Ayuntamiento de Laudio-Llodio convoca un concurso de ideas para elegir el nombre del futuro teatro

Archivo - Ayuntamiento de Llodio - AYTO. LLODIO - Archivo

VITORIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Laudio-Llodio ha convocado un concurso de ideas para elegir el nombre del futuro teatro de la localidad alavesa.

El Consistorio ha explicado, a través de un comunicado, que una infraestructura de este tipo, abierto a la cultura y la creatividad, "debe reflejar la identidad y el carácter del pueblo".

Por ese motivo, ha abierto una convocatoria para que los ciudadanos aporten sus propuestas para denominar al futuro teatro. El nombre puede estar relacionado con la historia, la cultura o la identidad de Laudio.