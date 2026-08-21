El Ayuntamiento de Legutio (Álava) destina 24.000 euros a ayudas para actividades socioculturales

VITORIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Legutio (Álava) destinará 24.000 euros a ayudas para la financiación de los gastos ocasionados por actividades socioculturales promovidas por asociaciones del municipio.

Las subvenciones, cuya convocatoria se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, podrán destinarse a la financiación de talleres, conciertos, jornadas, teatros, visitas a lugares turísticos y, en general, actividades relacionadas con la promoción de la cultura.

El importe de las ayudas convocadas a través del presente programa para el ejercicio 2026 asciende a 24.000,00 euros, y se establece un máximo por asociación de 8.000 euros.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las asociaciones constituidas sin ánimo de lucro que tengan fijado su domicilio social en el municipio de Legutio y se encuentren legalmente constituidas y registradas.