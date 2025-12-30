Ayuntamiento recuerda que este miércoles finalizan la mayoría de moratorias para acceder a ZBE de Bilbao de vehículos A

Archivo - Un vehículo de la Policía Municipal patrulla por el centro de Bilbao en el Puente del Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE BILBAO / MITXI - Archivo

BILBAO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha recordado que este miércoles, 31 de diciembre de 2025, finalizan la mayoría de moratorias otorgadas a los vehículos con categoría ambiental A o sin etiqueta para acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Bilbao.

A partir de esa fecha, estos vehículos, salvo excepciones y moratorias recogidas en la ordenanza, no podrán acceder, circular ni estacionar en la ZBE.

Según ha precisado el área de Movilidad y Sostenibilidad, podrán seguir accediendo vehículos sin distintivo, al igual que los vehículos con etiqueta B, siempre y cuando pertenezcan a personas residentes empadronadas en la ZBE antes del 15 de junio de 2024, transporten a personas con movilidad reducida, sean vehículos históricos, ciclomotores de menos de 50 c/c y con una velocidad máxima por construcción de 45 km/h. Tampoco sufrirán restricciones los vehículos de emergencias y esenciales.

También dispondrán de moratoria (2030) y podrán acceder libremente los vehículos A y B pertenecientes a personas con parcela de garaje en la ZBE o residentes con distintivo DAR en la zona nacidos en 1955 y años anteriores, los vehículos con inversión adicional, de actividades y eventos extraordinarios, así como los que transporten a personas a consultas y tratamientos médicos.

Desde el área de Movilidad y Sostenibilidad han recordado que desde el pasado 16 de junio, no pueden circular por la zona los vehículos con distintivo B, excepto aquellos que accedan para aparcar en los parkings de rotación señalizados con el logo de la ZBE o se puedan beneficiar de algunas de las excepciones y moratorias previstas. Los vehículos 0, Eco y C continúan sin verse afectados.

NUEVA FASE DE LA ZBE

La nueva fase de la ZBE comenzará el próximo 2 de enero y la Oficina de Información de la ZBE, ubicada en la calle Ripa 7, continúa abierta para atender dudas y realizar trámites. También está disponible el teléfono 94 644 54 12 y la web oficial del Ayuntamiento (www.bilbao.eus).

La Zona de Bajas Emisiones entró en vigor el 15 de junio de 2024 y está siendo implementada de forma progresiva para facilitar su adaptación con diversas moratorias hasta 2030, según han recordado desde el área de Movilidad y Sostenibilidad.

El objetivo es, "con el mínimo impacto posible, alcanzar los objetivos ambientales a 2030 en cumplimiento de las directrices de la Unión Europea", han apuntado, para recordar que estas directrices exigen a todas las ciudades con más de 50.000 habitantes que adopten medidas para reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de áreas específicas en la ciudad en las cuales se busca disminuir el tráfico rodado más contaminante.

La implantación de la ZBE ha sido financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

Por último, el área de Movilidad y Sostenibilidad ha recordado que en Bilbao no es necesario llevar distintivo alguno o la pegatina física en el vehículo ni solicitarla previamente, ya que el control de accesos a la ZBE se realiza mediante un sistema de cámaras de lectura de matrículas de los vehículos, conectadas a las bases de datos municipales y la DGT.