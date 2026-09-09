El Ayuntamiento reparte 2.750 álbumes de cromos con fotografías históricas de Abanto Zierbena

Cromo de la colección con una imagen de Las Carreras. - AYUNTAMIENTO DE ABANTO ZIERBENA

BILBAO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Abanto Zierbena repartirá 2.750 álbumes de cromos con fotografías históricas de la localidad vizcaína, en el marco de una campaña que une la dinamización del comercio local con la recuperación de la memoria histórica del municipio.

Este fin de semana en la Burdin Jaia y a partir del 14 de septiembre, los vecinos podrán conseguir gratuitamente el álbum y los cromos en los 62 establecimientos colaboradores de Gallarta, Las Carreras y Sanfuentes, según ha informado el consistorio.

La iniciativa pone en circulación 2.750 álbumes y 170.500 cromos. La colección se compone de 62 fotografías antiguas que, según el propio álbum, recorren más de cien años de historia, desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX.

La imagen fechada más antigua es una vista general de Gallarta de 1891 y las más recientes corresponden a la urbanización del Cerro y la reforma del ayuntamiento, a comienzos de los noventa.

Entre los cromos figuran el Hospital Minero de Triano, los primeros martillos para barrenos, el frontón del viejo Gallarta, el derribo del viejo Gallarta en 1969, la explotación a cielo abierto de la mina Concha II, la iglesia de San Pedro de Las Carreras en construcción y el izado de la campana de la iglesia de Santa Lucía, en Sanfuentes.

En la elaboración del álbum ha colaborado el Museo de la Mineria del País Vasco y el fotografo Juan Cruz Hoces. Los establecimientos colaboradores están organizados en diez grupos, y cada grupo reparte el mismo paquete de cromos.

Para completar la colección hay que visitar, como mínimo, diez comercios distintos, uno de cada grupo, repartidos entre los tres núcleos urbanos y cada persona puede llevarse un paquete gratuito por visita.

El propio álbum, editado en euskera y castellano, incluye los listados de establecimientos con sus direcciones y los mapas de localización de Gallarta, Las Carreras y Sanfuentes.

La campaña permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre o hasta agotar existencias y quien necesite algún cromo suelto podrá solicitarlo en la Agencia de Desarrollo Local.

UN DIPLOMA AL COMPLETAR LA COLECCIÓN

Quienes consigan completar el álbum podrán solicitar un diploma acreditativo en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Abanto Zierbena.

El alcalde de Abanto Zierbena, Iñaki Urrutia del Cura, ha destacado que "este álbum no es un catálogo de fotos antiguas, es la historia de nuestros pueblos contada a través de la gente que la vivió". "Detrás de cada imagen hay una calle, un trabajo, una fiesta o una casa que muchos vecinos y vecinas van a reconocer al instante. Recuperar esa memoria y ponerla en manos de todo el mundo, de forma gratuita, es una manera de cuidar lo que somos y de transmitirlo a quienes vienen detrás", ha añadido.

Por su parte, la concejala de Promoción Económica, Comercio y Turismo, Maitana Martínez Goiri, ha subrayado que han querido que la historia "se recorra a pie y comercio a comercio".

En ese sentido, ha indicado que los 62 establecimientos que participan son "el motor de esta campaña". "Cada cromo supone una visita a una tienda, a una panadería o a un bar del municipio, y esa es exactamente la idea: que la memoria de Abanto Zierbena sirva también para dar vida a nuestras calles y apoyar al comercio de proximidad", ha concluido.