Ayuntamiento de San Sebastián actúa "de forma inmediata" para "controlar y eliminar" las ratas en el Náutico

Vista desde el Náutico de San Sebastián. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha actuado "de forma inmediata" para "controlar y eliminar" la presencia de ratas en la zona del Náutico de la capital guipuzcoana, un espacio que "es competencia del Gobierno Vasco".

Pese a ello, desde el Consistorio donostiarra han explicado que los servicios municipales han intervenido "desde que tuvieron conocimiento de la presencia de roedores en la zona y llevarán a cabo un seguimiento técnico de la incidencia en los próximos días".

En un comunicado, el concejal donostiarra delegado de Medio Ambiente y Salud Pública, Íñigo García, ha detallado que los servicios municipales "activaron el protocolo de actuación" desde "el primer momento en que se tuvo conocimiento de esta situación y con anterioridad a su publicación y difusión en redes sociales" y "comenzaron a trabajar en la zona, si bien la titularidad y el mantenimiento de este espacio es competencia del Gobierno Vasco".

Según ha indicado, "desde este pasado miércoles a primera hora se ha aplicado tratamiento con cebo rodenticida en toda el área afectada" y también "se han localizado varias aberturas en antiguos registros eléctricos en desuso que podrían favorecer la presencia de roedores".

García ha manifestado que "está previsto que la próxima semana se proceda a su cierre, manteniendo pequeños accesos técnicos que permitan continuar con el cebado y control de la zona". Además, durante este jueves "técnicos de la empresa especializada Lokímica han inspeccionando el área para evaluar el consumo de los cebos y analizar la evolución del tratamiento".

El edil ha anunciado también que el próximo martes está prevista una nueva intervención con rodenticida. "Cabe señalar que este tipo de tratamientos actúan de forma progresiva, ya que los cebos contienen anticoagulantes, por lo que los roedores pueden tardar aproximadamente una semana en desaparecer", ha precisado.

Asimismo, ha apuntado que "la empresa continuará realizando los seguimientos técnicos necesarios hasta garantizar la completa resolución de la incidencia", al tiempo que ha lanzado un mensaje "de tranquilidad" a la ciudadanía y ha asegurado que "estamos ante una situación puntual, que se está abordando con criterios técnicos y con todos los recursos disponibles".

"Este tipo de actuaciones requieren unos días para ser plenamente efectivas, pero ya se está trabajando de forma intensiva en la zona", ha añadido.

REFUERZO DE CONTROL DE PLAGAS

El concejal ha manifestado que, en paralelo, el Ayuntamiento mantiene su contrato de servicio para el control de plagas de ratas y tiene previsto "extender por otros puntos de la ciudad el sistema de trampas subterráneas que ha dado resultados muy positivos en el pilotaje realizado en Bidebieta".

También se llevan a cabo otros sistemas de control frente a especies como la avispa asiática, mediante el trampeo de reinas, o el mosquito tigre, "mediante la localización de ovitrampas y, en caso necesario, tratamientos específicos".

Asimismo, el contrato contempla "el control de distintas especies de artrópodos, entre ellos, varias clases de cucarachas y otros insectos, quedando excluidas las plagas fitosanitarias que afectan a vegetación y arbolado".

Finalmente, García ha reiterado el "compromiso" del Ayuntamiento "con la salud pública, el mantenimiento del espacio urbano y la respuesta rápida ante este tipo de incidencias, actuando con criterios técnicos, coordinación y responsabilidad".