Ayuntamiento de San Sebastián y Aranzadi recuperan la memoria del golpe de Estado de 1936 en su 90 anmiversario

San Sebastián recupera la memoria del golpe de Estado de 1936 en su 90 aniversario
San Sebastián recupera la memoria del golpe de Estado de 1936 en su 90 aniversario - AYUNTAMIENTO
Europa Press País Vasco
Publicado: viernes, 22 mayo 2026 15:19
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SAN SEBASTIÁN 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián y la Sociedad de Ciencias Aranzadi han recuperado la memoria del golpe de Estado de 1936 en su 90 aniversario con cuatro publicaciones sobre la Guerra Civil, la represión franquista y sus víctimas.

El departamento de Derechos Humanos y Memoria Histórica del Ayuntamiento donostiarra, coincidiendo con el 90 aniversario del golpe de Estado de 1936 y del inicio de la dictadura franquista, ha impulsado este ciclo de cuatro publicaciones elaboradas por la Sociedad de Ciencias Aranzadi para "acercar a la ciudadanía lo ocurrido en Donostia durante la Guerra Civil y el franquismo".

Este viernes se ha presentado la primera, titulada 'Guerra y Resistencia' y centrada en la Guerra Civil en la capital guipuzcoana, los lugares de combate, la resistencia ciudadana y las zonas bombardeadas de la ciudad.

A lo largo del año se editarán las tres publicaciones restantes, que abordarán las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, los lugares de la memoria, y el papel y la represión de las mujeres durante la dictadura. Todas estarán disponibles de forma gratuita para la ciudadanía en casas de cultura, bibliotecas y oficinas de turismo de la ciudad.

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