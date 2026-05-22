Ayuntamiento de San Sebastián y Aranzadi recuperan la memoria del golpe de Estado de 1936 en su 90 anmiversario

San Sebastián recupera la memoria del golpe de Estado de 1936 en su 90 aniversario - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián y la Sociedad de Ciencias Aranzadi han recuperado la memoria del golpe de Estado de 1936 en su 90 aniversario con cuatro publicaciones sobre la Guerra Civil, la represión franquista y sus víctimas.

El departamento de Derechos Humanos y Memoria Histórica del Ayuntamiento donostiarra, coincidiendo con el 90 aniversario del golpe de Estado de 1936 y del inicio de la dictadura franquista, ha impulsado este ciclo de cuatro publicaciones elaboradas por la Sociedad de Ciencias Aranzadi para "acercar a la ciudadanía lo ocurrido en Donostia durante la Guerra Civil y el franquismo".

Este viernes se ha presentado la primera, titulada 'Guerra y Resistencia' y centrada en la Guerra Civil en la capital guipuzcoana, los lugares de combate, la resistencia ciudadana y las zonas bombardeadas de la ciudad.

A lo largo del año se editarán las tres publicaciones restantes, que abordarán las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, los lugares de la memoria, y el papel y la represión de las mujeres durante la dictadura. Todas estarán disponibles de forma gratuita para la ciudadanía en casas de cultura, bibliotecas y oficinas de turismo de la ciudad.