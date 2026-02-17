Ayuntamiento de San Sebastián busca "solucionar" la situación de los 200 okupas de los pabellones de Zardoya Otis

San Sebastián destina este año 3,7 millones a las Ayudas de Emergencia Social, que recibieron 2.799 familias en 2025 - EUROPA PRESS

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha indicado que el Ayuntamiento de San Sebastián busca "solucionar" la situación de las 200 personas que pernoctan en los pabellones de Zardoya Otis, en el ámbito de Jolastokieta, con una "casuística compleja", que no le gustaría que fuera una orden de desalojo, pero que "si tiene que ser así, será".

Según ha señalado, el albergue La Sirena, que se va a convertir en centro de acogida para la inserción socio laboral, tiene una capacidad de cien plazas de las que 60 ya están ocupadas, por lo que reitera su llamamiento a la "colaboración" interinstitucional.

Así lo ha explicado el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, tras la Junta de Gobierno local de este martes que se ha referido también a la decisión anunciada este pasado lunes de convertir el albergue juvenil municipal de La Sirena en un centro de acogida para personas que sigan un itinerario de inserción sociolaboral.

El alcalde ha recordado el desalojo en diciembre del edificio okupado de Agustinos en Martutene y hace menos de un mes de un pabellón de Herrera, que no hubo que llegar a desalojar, porque antes la gente que pernoctaba allí se marchó o accedió a seguir un itinerario de inserción", situaciones que han dado lugar a la puesta en marcha del "modelo de intervención Aukerak", que da respuesta a "situaciones concretas con herramientas locales" para ofrecer a esas personas, desde la Administración, un "itinerario que tiene como base la inserción social y laboral".

Tras reiterar que el Ayuntamiento "mira de frente a los problemas y ofrece soluciones concretas", desde un "punto de vista humanista, ofreciendo oportunidades", ha añadido que también exige "compromiso" por parte de los beneficiarios de este programa de "aceptar unas normas de convivencia, de ser parte de una comunidad y respetarla y convivir", lo cual es "un elemento básico de nuestra sociedad"; así como "formarse o trabajar" para lograr su inserción laboral.

Según ha indicado, en lo que va de año, "60 personas que han querido sumarse a ese modelo" y se encuentran en La Sirena que cuenta con cien plazas y hasta ahora a partir del 1 de abril dejaba de ser un recurso de acogida para ser albergue municipal.

El alcalde ha explicado que, en este contexto, se planteó que había que "seguir dando respuesta" a esas 60 personas que están en este recurso y que "lo más adecuado era convertirlo en un recurso de servicios sociales, de una tipología muy concreta, que corresponda a este programa Aukerak, con casos muy concretos".

"No un recurso de puertas abiertas, sino con un itinerario marcado, que es lo que se está haciendo con cada persona que está allá viviendo, con entrevistas, con un itinerario muy personalizado", ha puntualizado.

Además, ha señalado que la intención es que estos itinerarios conecten después con otros programas de inserción que ofrecen otras instituciones como, por ejemplo, la Diputación, porque la respuesta que puede dar el Ayuntamiento "no es suficiente" y se requiere de la "colaboración" interinstitucional.

En todo caso, ha indicado que a San Sebastián le hacía "falta" esa "primera palanca, ese primer escalón" y en los cien días que lleva como alcalde se ha "diseñado" este modelo de acogida, frente a "una realidad que cada vez va más en aumento" y a la que la ciudad por sí sola no tiene "capacidad de responder".

En este sentido, ha destacado que en el entorno de Jolastokieta existe "una casuística compleja", ya que en los antiguos pabellones de Zardoya Otis pernoctan, actualmente, unas "200 personas". Insausti ha indicado, a preguntas de los periodistas, que la propiedad solicitó licencia de derribo y ahora hay que "solucionar la situación", que, no le gustaría, pasara por una orden de desalojo, aunque "si tiene que ser así, será".

"EN MARCHA"

Insausti ha incidido en que el modelo Aukerak "está en marcha", pero hay que ver hasta dónde puede llegar el Ayuntamiento ya que como ha señalado anteriormente La Sirena tiene únicamente cien plazas, por lo que la situación "supera" las "capacidades" municipales y de ahí su nuevo llamamiento a la colaboración entre instituciones.

Preguntado sobre si el Ayuntamiento se plantea crear otro albergue juvenil que sustituya al de La Sirena, Insausti ha señalado que está el albergue de Urgull y resulta "más urgente, desde una perspectiva ya humana, el dar una respuesta a esta casuística que tenemos en la ciudad", por lo que "no está sobre la mesa el tener otra ubicación" para un nuevo albergue juvenil.