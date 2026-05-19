Ayuntamiento de San Sebastián propone una subida del 2,3% en la mayoría de los impuestos y tasas municipales para 2027

SAN SEBASTIÁN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián propone una subida del 2,3% en la mayoría de los impuestos y tasas municipales para el próximo año, un incremento que, a su juicio, tendrá "un impacto limitado" en los hogares donostiarras.

En un comunicado, el concejal de Personas, Gestión Económica y Presupuestaria y Euskera, Kerman Orbegozo, ha dado cuenta de la aprobación en Junta de Gobierno este martes de esta propuesta de "actualización prudente" de los impuestos municipales, "alineada con criterios de justicia social, sostenibilidad y eficiencia en la gestión pública".

"Queremos seguir garantizando una ciudad cuidada, sostenible y cohesionada, con una financiación suficiente pero proporcionada, que no suponga un impacto importante en la economía de las y los donostiarras", ha defendido.

Una vez iniciado el proceso con la aprobación de la propuesta, que el Gobierno municipal trasladará también al resto de grupos políticos, Orbegozo prevé pueda ser aprobada en Pleno del mes de octubre para su aplicación el próximo año.

La propuesta del Gobierno local contempla "una subida general moderada del 2,3% en la mayoría de los impuestos municipales, incluyendo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el tipo impositivo que se aplica en el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como el Impuesto de Plusvalía) y el Impuesto sobre Vehículos", ha detallado.

"En el caso del IAE, el incremento se aplicará sobre los índices de situación de las calles de categorías tercera a sexta", ha puntualizado. También se introducen medidas "como la bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para obras de especial interés o utilidad pública, especialmente en actuaciones promovidas por entidades sin ánimo de lucro en suelo público".

En el ámbito de las tasas, el edil ha apuntado que "se mantiene una línea homogénea de actualización, con un incremento general del 2,3% en la mayoría (OTA, grúa, saneamiento, etc.) y una subida del 2,29% en la tasa de residuos". "La tasa de agua por su parte no tendrá ningún incremento en este ejercicio", ha señalado.

Por otro lado, ha informado de que se suprimen las tasas de informes de accidentes de la Guardia Municipal y pruebas obligatorias de drogas. "Además, se realizarán ajustes técnicos en contribuciones especiales para mejorar la determinación de cuotas y sujetos pasivos, y se clarificarán los criterios en la tasa de ocupación de dominio público", ha afirmado.

"IMPACTO LIMITADO"

Orbegozo ha asegurado que "la actualización de las ordenanzas fiscales para 2027 tendrá un impacto limitado en los hogares donostiarras". Así, ha apuntado que "para una familia media (dos adultos y dos hijos), el conjunto de los principales impuestos y tasas municipales experimentará un incremento moderado".

"En términos globales, el recibo medio anual pasará de 1.119,59 euros en 2026 a 1.142,46 euros en 2027, lo que supone un aumento de 22,87 euros al año, equivalente aproximadamente a un 2,04%", ha señalado.

Según ha puntualizado, "el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aumentará en torno a 8,86 euros anuales; la tasa de recogida de residuos se incrementará en aproximadamente 7,24 euros al año; la de saneamiento registrará una subida cercana a los 3,93 euros anuales; el impuesto sobre vehículos aumentará en torno a 2,83 euros al año y la tasa de agua se mantendrá sin incremento respecto al año anterior".

"En conjunto, estos datos reflejan una actualización moderada y asumible, que se traduce en un incremento medio de menos de dos euros al mes por hogar, manteniendo el equilibrio entre la sostenibilidad financiera municipal y la protección de la economía de las familias", ha incidido.

CALENDARIO DE TRAMITACIÓN

Tras su aprobación en la Junta de Gobierno local, ahora se abre un plazo de 10 días para presentar enmiendas. Las propuestas se analizarán "a lo largo del mes de junio", ha afirmado.

Además, "en julio ser realizará la Comisión de Hacienda, una Jornada abierta a la ciudadanía y se prevé su debate y aprobación inicial en pleno del 23 de julio".

Luego se abrirá el plazo de exposición pública y alegaciones durante 30 días; para septiembre-octubre se prevé la resolución de alegaciones y tramitación final, con vistas a su aprobación definitiva en Pleno "en el mes de octubre".