El Ayuntamiento de San Sebastián refuerza el vaciado de papeleras durante el verano

Ayuntamiento de San Sebastián refuerza el vaciado de papeleras durante el verano - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha puesto en marcha el dispositivo especial de refuerzo del vaciado de papeleras para responder al incremento de actividad que registra la ciudad durante la temporada de verano. El servicio complementa el barrido manual ordinario y permite reforzar aquellos puntos donde existe una mayor generación de residuos.

El concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Iñigo García, ha destacado que "Donostia cambia mucho durante los meses de verano. Tenemos más gente en nuestras calles, playas y paseos, más actividad y un uso mucho más intenso del espacio público y, por eso, los servicios municipales también tienen que adaptarse y reforzarse para seguir ofreciendo la mejor respuesta".

El nuevo sistema no se plantea como un dispositivo fijo durante todo el año, sino que evoluciona en función de las necesidades reales de cada momento. El servicio complementa el barrido manual ordinario y permite reforzar aquellos puntos donde existe una mayor generación de residuos.

Durante los meses de menor actividad, el servicio se centra en zonas de gran tránsito como la Parte Vieja, Boulevard, Puerto, Paseo de La Concha, plazas de Gipuzkoa y Buen Pastor, Gros, Zurriola, Sagüés y los puentes del Urumea. En este ámbito existen alrededor de 300 papeleras, de las cuales 120 reciben un segundo vaciado.

En primavera y otoño, durante fines de semana y festivos, el dispositivo se amplía hacia Ondarreta, Peine del Viento, Reyes Católicos y plaza Easo, alcanzando 420 papeleras y reforzando el vaciado de aproximadamente 230.

El mayor despliegue llega entre junio y septiembre, cuando el servicio se amplía al sur del Centro, Amara, Riberas de Loiola, Matía y Miraconcha. En este periodo se actúa sobre un ámbito de unas 600 papeleras, con un refuerzo específico sobre 360 de ellas.

Coincidiendo con este despliegue, las papeleras de estas zonas se han vinilado con una nueva imagen que "pone en valor el compromiso sostenible de San Sebastián con el medio ambiente". El diseño incorpora mensajes e iconografía sobre la correcta separación de residuos, contribuyendo a reforzar la sensibilización ciudadana y fomentando un uso responsable del espacio público.

"Una ciudad limpia no es fruto de la casualidad. Detrás hay organización, medios técnicos y, sobre todo, el trabajo diario de muchas personas que empiezan cada jornada para que los donostiarras y quienes nos visitan encuentren una ciudad cuidada", ha subrayado García.

El dispositivo aumenta progresivamente desde un equipo durante los meses de invierno hasta alcanzar seis equipos de refuerzo durante los fines de semana de mayor actividad del verano.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

El servicio incorpora vehículos ligeros Goupil G4L 100% eléctricos, sin emisiones contaminantes y con una reducción importante del ruido durante las labores de limpieza. Estos vehículos, especialmente adecuados para zonas peatonales y calles estrechas como las de la Parte Vieja, cuentan con una capacidad de carga superior a 1.100 kilos y un volumen de caja de 3,6 metros cúbicos.

El refuerzo incorpora una aplicación móvil que permite hacer seguimiento del servicio en tiempo real y controlar las denominadas "papeleras críticas", aquellas ubicadas en puntos de mayor uso o afluencia. Además, la capital guipuzcoana cuenta desde octubre con seis islas ecológicas inteligentes, papeleras compactadoras solares equipadas con sensores que informan del nivel de llenado y permiten optimizar las rutas.

"Estamos pasando de un modelo reactivo a un modelo más inteligente, basado en datos. La tecnología nos ayuda a adelantarnos, detectar necesidades y mejorar la respuesta que damos a la ciudadanía", ha explicado García.

Además, el concejal ha querido poner en valor la colaboración ciudadana. "El Ayuntamiento va a seguir poniendo medios y reforzando los servicios, pero mantener Donostia limpia es una tarea compartida. Cuidar nuestras calles, nuestras playas y nuestros barrios depende también del compromiso de todos", ha concluido.