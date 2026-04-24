Ayuntamiento de Sestao concede autorización para habitar quince nuevas viviendas sociales en Nicolás Ormaechea

BILBAO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sestao (Bizkaia) ha concedido la licencia de primera ocupación a una promoción de 15 viviendas sociales construida en el número 6 de la calle Nicolás Ormaechea, impulsada por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y que ha contado con una inversión de 1.318.545 euros.

Con este trámite, "las viviendas cuentan ya con autorización para poder ser habitadas", según ha explicado el Ayuntamiento vizcaíno, que ha destacado que "la incorporación de nuevas promociones sociales contribuye a ampliar la oferta residencial y a facilitar oportunidades de emancipación y estabilidad habitacional para muchas familias".

Esta actuación se enmarca dentro de los planes de rehabilitación urbana del barrio de Txabarri-El Sol, una de las áreas prioritarias de regeneración en el municipio de Sestao.