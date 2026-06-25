Ayuntamiento de Sopela suspende temporalmente la licitación para escuelas de surf y consultará con el sector su modelo

BILBAO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sopela ha suspendido de forma temporal la licitación para las escuelas de surf en las playas de Arrietara y Barinatxe y ha anunciado la apertura de un periodo de consulta con el sector para acordar un modelo consensuado.

En un comunicado, el Consistorio de la localidad vizcaína ha explicado que la decisión viene a raíz del recurso contencioso administrativo interpuesto por las escuelas de surf del municipio contra esta licitación, donde solicitaban su suspensión y mostraban su disconformidad con el procedimiento que se ha llevado a cabo, ya que las escuelas ponen en cuestión que sea competencia municipal otorgar estas autorizaciones, alegando que la competencia corresponde al Gobierno Vasco.

Desde el equipo de gobierno han recordado que han mantenido diferentes contactos con el sector del surf para analizar sus necesidades y propuestas y que, en base a las aportaciones recibidas desde el sector, y tras un proceso interno de reflexión, el Gobierno municipal propuso un modelo de licitación que fue rechazado por los servicios técnicos municipales por cuestiones jurídicas.

En su lugar, y como única alternativa, los servicios técnicos del Ayuntamiento propusieron otro modelo, que fue finalmente el que se sacó a licitación pero, a la vista de esta oposición firme de las escuelas locales, el gobierno municipal ha optado por suspender temporalmente la licitación, desistiendo del procedimiento actual y abriendo un nuevo periodo de reflexión y análisis compartido con el sector del surf local y las demás partes implicadas.

De esta manera, han concluido, el equipo de gobierno busca "llegar a consensos con el sector para garantizar la seguridad jurídica en el desarrollo de su actividad" porque, desde su perspectiva, "el sector del surf es un ámbito estratégico para Sopela, por lo que el Ayuntamiento se reafirma en su compromiso de colaboración con dicho sector y de mejora de sus condiciones actuales".