El Ayuntamiento de Vitoria aprueba el protocolo con la Diputación Foral para espacios de experimentación en movilidad

El objetivo del proyecto es el despliegue de espacios de experimentación en el ámbito de la movilidad y la logística - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria ha aprobado el Protocolo General de Actuación con la Diputación Foral de Álava y la Fundación Vitoria-Gasteiz Araba Mobility Lab Fundazioa para impulsar el despliegue de espacios de experimentación en el ámbito de la movilidad y la logística.

El acuerdo establece un marco estable de colaboración entre las tres instituciones para la creación, puesta en marcha y dinamización del denominado 'Innovation LAB: Espacios de Experimentación', orientado al estudio de soluciones innovadoras en entornos reales y controlados.

Estos espacios permitirán que empresas y agentes tecnológicos puedan ensayar nuevas propuestas vinculadas al transporte público inteligente, los vehículos conectados y autónomos, la logística avanzada, los drones o la seguridad vial, antes de su despliegue definitivo, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha explicado que este protocolo "permite dar un paso más en la apuesta por la innovación aplicada, facilitando que nuevas soluciones puedan probarse en nuestra ciudad con garantías y en coordinación con las administraciones".

El protocolo contempla la definición conjunta de procedimientos, criterios de elegibilidad y mecanismos de coordinación entre las partes, así como la puesta a disposición de infraestructuras y espacios públicos para el desarrollo de proyectos piloto.

Además, el documento tiene carácter de protocolo general de actuación; es decir, establece un marco de colaboración sin generar compromisos jurídicos exigibles, que se concretarán en su caso mediante acuerdos específicos para cada proyecto de experimentación. La vigencia inicial será de cuatro años y no conlleva contraprestación económica directa entre las partes firmantes.