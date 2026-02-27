El Ayuntamiento de Vitoria destina 2,1 millones de euros a la subvención de proyectos de cooperación al desarrollo

Exterior del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo correspondientes a 2026, que contará con una dotación municipal de 2.148.160 euros, lo que supone un incremento de casi 200.000 euros respecto a la convocatoria anterior.

Así lo ha destacado en rueda de prensa la alcaldesa, Maider Etxebarria, quien ha señalado que Vitoria-Gasteiz es "una ciudad solidaria", ya que "así lo demuestra el compromiso presupuestario en cooperación al desarrollo con el que contribuye al fortalecimiento de servicios básicos indispensables y a la defensa de los derechos humanos en países en vías de desarrollo o que atraviesan crisis humanitarias".

El importe de la prestación del Servicio Municipal de Cooperación al Desarrollo se dividirá en seis líneas de ayudas. De ellas, 1,2 millones euros se destinarán a una línea de proyectos denominados 'encadenados', que permitirán desarrollar acciones iniciadas este año y con continuidad hasta 2028.

Asimismo, se dedicarán 200.000 euros a la consolidación de proyectos de servicios básicos y a garantizar la viabilidad de iniciativas generadoras de ingresos. A los proyectos de agua y saneamiento se destinarán 470.000 euros, de los que Amvisa aportará 200.000 euros y el resto el Servicio de Cooperación al Desarrollo, con el objetivo de finalizar los proyectos iniciados en 2025.

Este año, como novedad, se incorpora una nueva línea dotada con 100.000 euros para la puesta en marcha de medidas urgentes de protección frente a las graves amenazas que pueden sufrir las personas defensoras de los derechos humanos en sus países.

Además, se dedicarán 90.000 euros a pequeños proyectos, que deberán desarrollarse en un plazo máximo de seis meses. Finalmente, se reservan 75.000 euros para la elaboración de estudios técnicos de proyectos susceptibles de ser subvencionados en ejercicios posteriores.

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria de subvenciones para proyectos de sensibilización dirigidos a la ciudadanía global.

El Servicio Municipal de Cooperación al Desarrollo destinará 130.000 euros a estas ayudas, orientadas a impulsar iniciativas que promuevan una cultura de la solidaridad, los derechos humanos y la ciudadanía global, con el objetivo de "fomentar la reflexión sobre las causas que perpetúan las desigualdades globales y sobre cómo estas problemáticas inciden tanto en el ámbito local como a nivel internacional".

Las entidades interesadas podrán consultar los plazos y requisitos de estas ayudas tras su publicación en el BOTHA.

Entre otros asuntos aprobados por la Junta de Gobierno Local, la alcaldesa ha querido destacar los 80.000 euros destinados a promover una ciudadanía inclusiva y libre de discriminación para "fortalecer el tejido asociativo de la ciudad y apoyar proyectos; los 35.000 euros destinados a iniciativas que fomenten la participación juvenil en la ciudad entre jóvenes de 14 a 30 años, así como los 10.000 euros dedicados a la celebración del Araba Euskaraz.