El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz abre el plazo para solicitar ayudas para títulos de idiomas extranjeros

VITORIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Juventud de Vitoria-Gasteiz ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a sufragar parte de las tasas de obtención de los títulos oficiales de idiomas extranjeros.

La convocatoria contempla los niveles B2 de francés y alemán y C1 de inglés, francés y alemán, de acuerdo con las equivalencias establecidas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

El Ayuntamiento destinará 15.000 euros a estas ayudas, dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años que hayan obtenido alguna de estas titulaciones entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, fecha en la que concluye el plazo para solicitar la ayuda, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Esta prestación concederá hasta un máximo de 150 euros por persona y título. En caso de que el importe de las tasas sea inferior a esa cantidad, se subvencionará el importe abonado para la obtención del título.

La ayuda municipal es compatible con subvenciones de otras entidades, aunque la financiación obtenida por todas las vías no puede ser superior al coste total abonado de las tasas para la obtención del título.

Los requisitos para acceder a la ayuda establecen tener entre 18 y 30 años y estar empadronado en Vitoria-Gasteiz desde el 1 de septiembre de 2025 hasta la finalización del plazo de presentación de las solicitudes de ayuda.

El título, que deberá tener carácter oficial, se tiene que haber obtenido desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre del ejercicio actual.

Si para el momento de la solicitud no se dispone aún del título, se deberá de presentar un justificante que acredite que se tiene aprobada la certificación y se está a la espera de la titulación. Las personas interesadas dispondrán hasta el 30 se septiembre para tramitar la ayuda.