El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz adjudica la venta de una parcela residencial unifamiliar en el barrio de Goikolarra

El solar tiene una superficie de 514 metros cuadrados y la oferta para su compra es de 194.250 euros

VITORIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha acordado en su reunión de este martes la venta de una parcela residencial destinada a la construcción de vivienda unifamiliar, en el sector 19 de Vitoria-Gasteiz.

En un comunicado, ha trasladado que el solar, situado en el barrio de Goikolarra, es una de las cuatro parcelas propiedad de Ensanche 21 destinadas a la construcción de viviendas unifamiliares.

El solar cuenta con una superficie total de 514,19 metros cuadrados, con un aprovechamiento de 204,48 metros cuadrados destinados a uso residencial unifamiliar libre. El consejo ha dado el visto bueno a esta enajenación, tras analizar la oferta presentada por un importe de 194.250 euros.

La sociedad urbanística municipal dispone de otras tres parcelas también sujetas a la venta mediante la fórmula de adjudicación directa hasta finales de junio del año próximo. Esos tres solares tienen una superficie total que oscila entre los 633 y 476 metros cuadrados y sus precios de venta abarcan desde los 188.000 euros a 204.800 en función de la superficie de la misma.

Por otro lado, en la misma sesión del consejo se ha acordado aprobar las condiciones para la venta de la parcela RCP-2 del sector 13 de Larrein.