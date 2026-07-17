El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destina 100.000 euros a apoyar el comercio local del Casco Medieval

Noche de las Velas - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado un convenio con la Federación de Asociaciones de Comercios y Servicios del Casco Medieval (FEDASOC), que tiene como objetivo impulsar la actividad comercial de la zona histórica de la ciudad a lo largo de 2026, por un montante de 100.000 euros.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha anunciado este viernes en rueda de prensa que el Ayuntamiento subvencionará cinco actividades de FEDASOC que "dan apoyo al comercio local del barrio".

Los eventos que recibirán este apoyo por parte del Consistorio serán el Mercado de la Almendra, la fiesta de la calle Correría ('Correfest'), de la 'Feria de Verano Uda Fest' --que se celebró el pasado sábado--, la campaña 'Enigmas en el Casco Medieval' y la Noche de las Velas, que tiene lugar todos los años el viernes previo a la Nochebuena.

"Con esta subvención reafirmamos nuestro compromiso con el comercio local, la dinamización económica y la revitalización del Casco Medieval, uno de los espacios más emblemáticos de Vitoria-Gasteiz", ha destacado la primera edil.

Todas estas actividades de dinamización comercial tienen como objetivo la captación de visitantes, el fortalecimiento de la actividad comercial y la consolidación de la identidad del Casco Histórico como espacio vivo y activo.