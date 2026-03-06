El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destina 125.000 euros a la convocatoria de subvenciones de Políticas Sociales

Exterior del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado las bases específicas de la convocatoria pública de subvenciones del Departamento de Políticas Sociales para el año 2026 con un presupuesto de 125.000 euros y el objetivo de colaborar económicamente en el desarrollo de proyectos sociales encaminados a "la prevención y a paliar situaciones de riesgo de dependencia, desprotección o exclusión".

En un comunicado, el Ayuntamiento gasteiztarra ha señalado que el objetivo de estas ayudas es apoyar la iniciativa social a cargo de asociaciones y entidades que desarrollan su actividad en el ámbito de los servicios sociales.

En concreto, son objeto de esta convocatoria los proyectos de prevención y promoción en el ámbito de competencia de los Servicios Sociales municipales: los que cubren necesidades relacionadas con la autonomía, la inclusión social y las situaciones de urgencia o desprotección social, con particular incidencia en la prevención de las situaciones de riesgo.

También los proyectos de información, formación y sensibilización social dirigidos a toda la población, agentes sociales e institucionales en el ámbito social.

Por último, los proyectos de atención social a personas mayores autónomas, en riesgo de dependencia y en situación de dependencia Grado 1 o a su entorno; a niños, niñas y adolescentes en riesgo de desprotección o a sus familias; y a personas o colectivos en riesgo de exclusión social.

El año pasado, se presentaron a esta convocatoria 20 proyectos, 16 de los cuales fueron beneficiarios de subvención con un importe total adjudicado de 124.997,64 euros.

Según ha explicado el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, "todas las asociaciones que reciben ayuda municipal para desarrollar estos proyectos tienen expresamente reconocida entre sus fines estatutarios la realización de acciones vinculadas al campo de la prevención y promoción social, o están orientadas al despliegue de actuaciones directas de solidaridad y apoyo a la población en situación de desventaja social".