El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz inicia las obras del nuevo césped artificial en el campo 3 de Olaranbe

La empresa Mondo Ibérica, S. A. Se encargará de la ejecución de las obras - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha iniciado las obras de renovación e instalación del nuevo césped artificial en el campo 3 de Olaranbe, que han comenzado con la retirada de la antigua superficie de juego.

El departamento de Modelo de Ciudad invertirá 385.932 euros, IVA incluido, en renovar por completo la superficie para su sustitución por un césped artificial de última generación.

La empresa Mondo Ibérica, S. A. se encargará de la ejecución de las obras y dispone de un plazo de 12 semanas para concluir los trabajos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La principal novedad de la lámina verde del renovado campo 3 de Olaranbe consiste en que su instalación se llevará a cabo sobre una base elástica prefabricada, en lugar de tener como hasta ahora los rellenos habituales de caucho o arena, lo que mejora las condiciones del césped.

Además de renovar el césped artificial, se llevarán a cabo otras actuaciones en la instalación como la ampliación en las bandas para dar más espacio a la zona de los banquillos, sustitución de las porterías y colocación de una nueva red de protección en el fondo norte.

Se completará la intervención con la reposición de las canaletas que bordean el terreno de juego y un nuevo sistema de riego con 6 cañones.

El concejal de Modelo de Ciudad, Borja Rodríguez, ha explicado que la nueva superficie de juego se elaborará con un material "de última generación", como el polietileno de alta densidad, en tonos verde claro y oscuro, "para que la estética sea lo más natural posible y evite cualquier riesgo en la integridad de las y los jugadores que disputan allí sus partidos".