El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz inicia los trabajos para mejorar 704 nichos en el cementerio de El Salvador

Cementerio de El Salvador - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha comenzado las obras de reparación de nichos y adecuación del entorno en la manzana 254 del cementerio municipal de El Salvador, dentro de una intervención que permitirá actuar sobre un total de 704 nichos, con el objetivo de mejorar su conservación y poner solución a los problemas de humedades detectados en esta zona del camposanto.

Según ha trasladado el Consistorio en una nota, los trabajos, adjudicados a la empresa Construcciones Laumora, S.L. por un importe de 259.325,99 euros, cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha señalado que estas "actuaciones planificadas permiten mejorar de forma progresiva las distintas zonas del cementerio, para garantizar un espacio cuidado, digno y en buenas condiciones para las familias".

La actuación responde al deterioro detectado en los últimos años en estos nichos, principalmente por filtraciones de agua derivadas de problemas de impermeabilización en las cubiertas. Las obras permitirán corregir estas deficiencias y reforzar la protección frente a la humedad, uno de los factores que más incide en su desgaste.

La intervención se va a desarrollar en la manzana 254, situada en la zona noreste del cementerio, entre las calles interiores Virgen del Pilar y Virgen del Carmen, e incluye trabajos en fachadas, cubiertas y elementos de remate, además de mejoras en el entorno inmediato para facilitar su conservación.

Con este nuevo proyecto, el Ayuntamiento da continuidad a las actuaciones realizadas recientemente en otras zonas del cementerio, donde ya se han renovado más de 1.400 nichos en las manzanas 234 y 244.