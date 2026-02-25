El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz instalará 340 nuevos aparcabicis en los seis próximos meses

Vitoria-Gasteiz dispone ya de más de 17.000 plazas de aparcamiento para bicicletas - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz instalará entre los meses de febrero y julio alrededor de 340 nuevos aparcabicis, que en estos momentos se encuentran ya en fase de fabricación. La actuación, con un presupuesto de 50.000 euros, se distribuirá por distintos puntos de la ciudad para seguir respondiendo a la creciente demanda de estacionamiento para bicicletas.

La intervención tendrá una presencia destacada en varios barrios, entre ellos El Pilar-Gazalbide, que incorporará 38 nuevas unidades; el Centro, con 54; Adurza, con 28; San Martín-Txagorritxu, con 35; Lakua-Arriaga, con 43; y Ariznabarra, con 24, además de otras ubicaciones repartidas por el conjunto del municipio, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Con esta ampliación, Vitoria-Gasteiz dispone ya de más de 17.000 plazas de aparcamiento para bicicletas en el espacio público, una red que el Ayuntamiento continúa reforzando para facilitar el uso cotidiano de este medio de transporte.

Desde junio de 2023 el Ayuntamiento ha construido 11,5 kilómetros de nuevas vías ciclistas, lo que ha permitido pasar de 171 kilómetros de infraestructura ciclista a los 182,5 kilómetros actuales. En la actualidad, el 97 % de la población dispone de una vía ciclista a menos de 250 metros de su domicilio.

La teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha subrayado que con estas intervenciones, el Ayuntamiento "sigue ampliando la red de aparcamiento para bicicletas para dar respuesta a una demanda real de la ciudadanía y para facilitar que cada vez más personas puedan moverse en bici con comodidad y seguridad".