VITORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz invertirá 183.000 euros para renovar el pavimento del Paseo de Fray Francisco después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado este viernes la licitación de unas obras que durarán cuatro meses, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha explicado que "el pavimento presenta problemas que necesitan una intervención y vamos a aprovecharla para actuar en profundidad, mejorar los viales y recuperar unas buenas condiciones de circulación".

La actuación permitirá solucionar los hundimientos longitudinales que presentan actualmente ambos viales y que dificultan la circulación de vehículos y bicicletas. La intervención, que durará cuatro meses, comenzará con el levantamiento de las piezas del pavimento actual, que serán retiradas y almacenadas de forma ordenada para poder volver a utilizarlas.

A continuación se realizarán las excavaciones y rellenos necesarios y se ejecutará una nueva solera de hormigón sobre la que se recolocarán las piezas. La actuación se completará con la señalización vial horizontal y el correspondiente balizamiento.

La intervención se plantea después de que en 2025 el Ayuntamiento regulara y limitara la circulación por el Paseo de Fray Francisco a los vehículos autorizados. El proyecto considera que, una vez adoptada esa medida, es conveniente abordar ahora la repavimentación para recuperar la calidad de servicio de los viales.