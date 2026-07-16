El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz invertirá 7,3 millones en 19 obras en lo que queda de legislatura - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realizará 19 obras en 11 barios de la capital alavesa en lo que queda de legislatura para las que invertirá 7,3 millones de euros. Gracias al Plan de Barrios, ya ha destinado 70,1 millones de euros en dos años a más de 219 obras, según ha explicado la concejala de Barrios, Beatriz Artozabal, en una rueda de prensa.

Durante el segundo balance del Plan de Barrios-Auzoen Hiria Plana, Artozabal ha señalado que el Consistorio puso en marcha este hace dos años y del que ya ha activado el 75,75% de los fondos.

En total, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene ejecutados, adjudicados o en contratación 42,8 millones de euros, pasando de los 56,4 millones de euros y 203 actuaciones con los que empezó el plan en 2024, a 70,1 millones y 219 actuaciones. "Dos años después podemos decir que sigue siendo un plan vivo, capaz de adaptarse a nuevas necesidades, pero también un plan que está dando resultados visibles en toda la ciudad", ha destacado.

19 OBRAS EN 11 BARRIOS

Por el momento, cuenta con 111 obras activas repartidas por los 28 barrios de la capital alavesa y la zona rural. En lo que queda de legislatura, el Consistorio ha explicado que realizará 19 intervenciones en once barrios de la ciudad, de las cuales dos están adjudicadas, seis se encuentran en fase de contratación, ocho están en redacción y tres están sin empezar.

En Abetxuko se realizarán obras en la rotonda fondo de saco de la calle Iturrizabala, en el parking del frontón al que han destinado 254.144 euros y que está en fase de contratación, y se mejorará la accesibilidad en el barrio, para lo que han invertido 550.000 euros.

En el barrio del Pilar, el Consistorio invertirá 100.000 euros en la cubierta de las canchas de petanca de la calle Venezuela, que todavía no ha empezado, y 218.285 euros en la reordenación de la calle Nicaragua para crear entornos escolares seguros, que está en fase de contratación.

Asimismo, el Ayuntamiento intervendrá en dos puntos de el Ensanche como la calle José Erbina, en la que ha invertido 400.000 euros y está en redacción, y reformará la calle de San Antonio con un presupuesto de 995.428 euros y ya está adjudicada. También reformará el parque de la cigüeña en Goikolarra, para lo que ha destinado 200.000 euros y también está en redacción.

En cuanto al barrio de Judimendi, la administración realizará obras en el cruce de Olaguibel-Avenida Judimendi, para lo que ha presupuestado 100.000 euros y está en redacción, y el de Benito Guinea con José Mardones más Diego Martínez de Álava, destinando 550.000 euros y también está en fase de redacción. En ese sentido, el Consistorio ha destacado en Santa Lucía la obra del aseo público en Jacinto Benavente, con un presupuesto de 90.000 euros y todavía está en redacción.

En Lakua-Arriaga reformará la segunda fase de Voluntaria Entrega, para lo que ha destinado 693.976 euros y está en contratación, y el paso peatonal en la entrada norte de la fábrica Michelin, con una inversión de 120.000 euros y en redacción.

En Mendizorroza-Batán-Ciudad Jardín se reformará el paso de cebra de Portal de Lasarte-Salbatierrabide y habrá más contenedores, invirtiendo 199.961 euros y está en contratación, y se renovará la acera este de la calle Elvira Zulueta, con un presupuesto de 390.000 euros y está en fase de redacción.

En el barrio de Sansomendi habrá obras en las canchas y zona de ocio con Paula Montal, para lo que la administración ha presupuestado 300.000 euros, pero está sin empezar. En cuanto a Zabalgana, se construirá el carril bici en la avenida Mariturri, con una inversión de 96.094 euros y está en fase de contratación. Finalmente, en Zaramaga se renovará el Portal de Legutiano ala que destinará 1.831.723 euros y ya está adjudicada.

NUEVAS OBRAS

Durante las intervenciones ya ejecutadas o activadas destacan la renovación de las rampas mecánicas y ascensores del Casco Medieval, la reforma de parques infantiles en Abetxuko y Adurtza, nuevas conexiones ciclistas en Aranbizkarra y El Batán, la senda de Bustaldea en Goikolarra, nuevos aparcabicis en Sansomendi o la renovación del área de calistenia de Gabriela Mistral en Salburua.

La zona rural también ha sido protagonista de este plan con la ampliación de espacios de juego y la mejora de equipamientos en diferentes concejos.

Junto a estas actuaciones, Artozabal ha señalado que el Ayuntamiento dejará encarrilados "nuevos proyectos para que el futuro gobierno municipal disponga de una hoja de ruta clara para seguir mejorando los barrios".

Estos proyectos serían mejoras de la accesibilidad en Arana y Aranbizkarra, la mejora de la rotonda de Olabide, la reforma de la calle Juan XXIII, nuevas obras en el Ensanche, la renovación de aceras en la Avenida de Judimendi o la reforma de la calle Ceferino Urien en Ali.