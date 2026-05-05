El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrece 619 plazas para practicar actividades náuticas durante el verano

Actividades naúticas - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Deporte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrece para este verano un total de 619 plazas dentro del programa de 'Actividades náuticas', que se desarrollarán entre los meses de junio y agosto en el embalse de Ullibarri Gamboa.

Esta campaña se oferta en dos vías de participación e inscripción como son el Campus de actividades náuticas, con 184 plazas, dentro del programa de 'Actividades Vacacionales 2026', y el programa de cursos de iniciación a las actividades náuticas que dispone de 435 plazas.

La concejala del Servicio de Deporte, Ana López de Uralde, ha detallado que "estas actividades permitirán a la ciudadanía practicar deporte mientras disfrutan de la naturaleza".

"Ofertamos actividades náuticas en un paraje incomparable como el pantano de Ullíbarri Gamboa y, además, las personas jóvenes contarán con las actividades deportivas habituales y las mejor valoradas de anteriores temporadas, lo que les permitirá ampliar sus relaciones sociales y disfrutar de un ocio de calidad", ha destacado.

El Club Náutico de Vitoria, ubicado en el pantano de Ullibarri Gamboa, será el epicentro de toda la actividad y en sus aguas se van a desarrollar las actividades programadas como piragüismo, iniciación a la vela, TDV-Windsurf, vela infantil (Optimist), Stand Up Paddle surf (SUP).

Para participar en el programa de 57 Cursos de iniciación a las Actividades Náuticas, además de saber nadar, se requiere cumplir en el año natural en curso al menos 11 años, salvo para los cursos de Windsurf que serán 13 años, iniciación a la vela (14), mientras el curso de Optimista está dirigido a menores de entre 8 y 13 años.

Los cursos se desarrollarán entre el 22 de junio y el 28 de agosto en turnos semanales de cinco jornadas de duración. El horario será por la tarde, ofertándose un total de 57 cursos para un total de 435 plazas.

Las personas abonadas a las instalaciones deportivas municipales accederán a una cuota reducida de inscripción en las actividades. Los precios de los cursos oscilan entre los 43,06 euros a 80,75 para los abonados a las Instalaciones Deportivas Municipales y entre los 71,09 y 134,58 para los no abonados.

En los cursos de junio y julio, cada semana contará con una oferta completa formada por dos cursos de piragüismo, un curso de iniciación a la vela, un curso de paddle surf, dos cursos de TDV-windsurf y un curso de vela infantil (Optimist).

Por su lado, para el mes de agosto se programan los dos cursos de piragüismo, un curso de paddle surf, otro de vela infantil (Optimist) y el de TDV-windsurf, de cara a "garantizar una oferta equilibrada en todos los periodos y adaptada a las necesidades del mes de agosto".

INSCRIPCIONES

El plazo de inscripción a los cursos dará comienzo el próximo lunes 18 de mayo y hasta el viernes anterior al día de inicio del curso correspondiente (siempre que haya plazas), en los centros cívicos e instalaciones deportivas municipales, a través de la web municipal vitoria-gasteiz.org/deportes y por teléfono 010.

Por otro lado, el Campus de actividades cuenta con una oferta total de 184 plazas dentro del programa de 'Actividades Vacacionales 2026' dirigido a jóvenes de entre 7 y 15 años. Se desarrollarán en horario de 9.30 a 17.30 horas y el plazo de inscripción comenzó el pasado 24 de marzo.