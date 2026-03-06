El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reforzará la prevención y la promoción de la salud frente a las adicciones

Archivo - Ana López de Uralde - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el 'V Plan de Adicciones de Vitoria-Gasteiz' para el periodo 2026-031, una herramienta estratégica que tiene como objetivo orientar, coordinar y reforzar las políticas municipales de prevención, atención e intervención en materia de adicciones.

El documento se ha elaborado a partir de un diagnóstico que constata que en Vitoria-Gasteiz las adicciones responden a una realidad compleja y cambiante, en la que conviven consumos tradicionales con nuevas formas de adicción vinculadas al entorno digital.

La adolescencia y la juventud continúan siendo etapas especialmente vulnerables, con un inicio más temprano de conductas de riesgo en determinados itinerarios educativos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El documento destaca también la creciente relación entre adicciones y salud mental, particularmente entre la población joven. El alcohol sigue siendo la sustancia con mayor impacto social y sanitario.

La concejala de Salud, Ana López de Uralde, ha explicado que ante este escenario, "es necesario reforzar la prevención comunitaria y la coordinación del sistema de atención, y promover respuestas integrales que combinen sensibilización, apoyo psicosocial y medidas que reduzcan el acceso a las sustancias".

El nuevo plan apuesta por una intervención transversal que implica a diferentes departamentos municipales, así como a agentes sociales, educativos y comunitarios.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado un convenio de subvención con la Fundación Jeiki para el desarrollo de un programa socioeducativo para la inserción de personas afectadas por adicciones.

El Servicio de Salud Pública destinará 60.500 euros a este programa, cuyo objetivo es acompañar y facilitar el proceso de cambio conductual, emocional y cognitivo necesario para superar del trastorno adictivo.