El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reordena los pasos peatonales frente al Artium para mejorar la seguridad

La actuación contempla la construcción de un nuevo paso peatonal de grandes dimensiones - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz iniciará este próximo martes las obras para la ejecución de un nuevo paso peatonal semaforizado en la calle Francia, frente al Museo Artium, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la conexión peatonal en este entorno estratégico de la ciudad.

La intervención se desarrollará en el tramo comprendido entre las calles La Esperanza y Prudencio María Verástegui, un ámbito especialmente sensible por su proximidad al museo y por su función de conexión con el Casco Medieval.

En la actualidad no existe un paso directo entre la calle Colegio de San Prudencio y la plaza del Artium, lo que interrumpe la continuidad del itinerario peatonal hacia el museo, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La actuación contempla la construcción de un nuevo paso peatonal de grandes dimensiones, alineado con la calle Colegio de San Prudencio y centrado frente a la plaza del Artium. El presupuesto del contrato asciende a 67.051 euros y el plazo de ejecución previsto es de dos meses.

Una vez ejecutado el nuevo paso, se procederá a la eliminación de los dos pasos peatonales existentes en los extremos de la manzana, lo que permitirá ordenar mejor los movimientos y optimizar el funcionamiento de la vía. Además, la nueva ubicación del paso se separa de las salidas del aparcamiento subterráneo, lo que evitará retenciones en la calle La Esperanza.

El proyecto incluye la reordenación de la parada de taxis vinculada al Artium. Durante las obras se mantendrán provisionalmente dos plazas libres y, una vez finalizada la intervención, el entorno contará con tres plazas de taxi de forma definitiva.

La teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha explicado que con esta actuación "se da un paso más para mejorar la seguridad peatonal y reforzar un eje cultural clave de la ciudad".