Ayuntamiento de Vitoria recibe 174 llamadas en las dos horas siguientes al terremoto, pero ninguna generó intervenciones

VITORIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz recibió 174 llamadas en las dos horas siguientes al terremoto registrado esta pasada madrugada, pero ninguna generó intervenciones de los bomberos, según datos facilitados por el consistorio a Europa Press.

Un terremoto de magnitud 4, con epicentro en Iruña de Oka /Nanclares (Álava) se registró a las 00.10 horas de este lunes y se percibió en Vitoria-Gasteiz y en numerosos municipios del territorio, sin que consten daños a personas ni bienes, según ha informado, por su parte, el departamento de Seguridad.

Desde el ayuntamiento han explicado que, tras el terremoto, hubo "muchas llamadas" y, en concreto, se contabilizaron 174 en las dos horas posteriores, aunque luego se registró alguna más sin contabilizar, pero no hay intervenciones de bomberos por esta cuestión, "Fueron llamadas que no generaron intervención", han precisado.

Las patrullas policiales atendieron al vecindario de varios portales que había salido a la calle "con el susto", han indicado desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para añadir que en el área de Seguridad "no constan incidencias" relacionadas con grietas en la vía pública.