Ayuntamiento de Zarautz pone en marcha un proyecto para limitar topográficamente las parcelas del suelo rural

SAN SEBASTIÁN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Zarautz ha puesto en marcha un proyecto para limitar topográficamente las parcelas del suelo rural del municipio. Esta iniciativa cuenta con una subvención del Departamento de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación foral de Gipuzkoa.

En un comunicado, el Consistorio ha informado del inicio de los trabajos de delimitación de 146 parcelas que ocupan una superficie de 178 hectáreas de suelo rural, con el apoyo técnico de la empresa Geograma.

"El objetivo del proyecto es dotar de coordenadas GPS a los linderos de los terrenos, aclarar posibles errores y, en la medida de lo posible, corregirlos", han explicado fuentes municipales.

Además, han destacado que "la colaboración de los más de 78 propietarios y propietarias es condición indispensable para la correcta ejecución de estos trabajos".

Para empezar, los propietarios deberán limpiar los límites, encontrar los hitos y acordarlos con los colindantes. A continuación, la empresa Geograma recogerá correctamente las coordenadas de límites e hitos marcados y entregará los planos a los propietarios. En su caso, se corregirán los límites que figuren en el catastro.

Desde el Consistorio han advertido de que "si no hay consenso entre los propietarios colindantes, no será posible establecer los límites digitalmente". "El conocimiento de las propiedades y de sus límites es de vital importancia para la gestión del medio rural", han incidido.