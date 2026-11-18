Archivo - Playa de Zarautz (Gipuzkoa) - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Zarautz va a llevar a cabo una encuesta para conocer la opinión de los zarauztarras sobre la presencia de autocaravanas en las calles del municipio.

Desde las Áreas de Movilidad y Seguridad Ciudadana de la localidad y dentro de las acciones que se van llevando a cabo dentro del proyecto global 'Movilidad, respeto y convivencia', se ha puesto en marcha una encuesta entorno a la presencia de las autocaravanas en Zarautz.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Grevasio Gabirondo, ha explicado que "el aumento de este tipo de vehículos, cada vez más visibles en el territorio genera habitualmente quejas de los vecinos y vecinas, bien sea por la falta de visibilidad que generan al salir de los garajes, por inseguridad al cruzar por el paso de peatones o por el comportamiento, a veces incívico, de algunos usuarios que no respetan las normas de convivencia en nuestras calles, por citar las más recurrentes".

"Dentro de las quejas que recogemos, analizamos y respondemos, las concernientes a autocaravanas son reiteradas", ha explicado, para añadir que "son vehículos pesados y voluminosos que no encajan en gran parte de nuestras calles sin generar molestias o riesgos tanto para viandantes como para bicis y turismos residentes".

Gabirondo ha recordado que hace ya unos años que en Abendaño se habilitó un aparcamiento de autocaravanas de 40 plazas, que "sigue funcionando a pleno rendimiento hoy en día" y que "contará en breve con un nuevo control de accesos que mejorará su funcionamiento, ya que se podrá hacer reserva online de la plaza".

Por otro lado, ha apuntado a la presencia de autocaravanas de personas empadronadas en Zarautz, que "tienden a aparcarlas en la misma calle, generando las mismas molestias que las anteriores y haciendo de reclamo a las autocaravanas foráneas que buscan establecerse lo más cercano a nuestra costa".

La encuesta se podrá rellenar durante las próximas semanas, bien en la página web del ayuntamiento o bien escaneando el QR del cartel informativo que se expondrá en los portales del municipio.