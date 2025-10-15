La previsión es que la liquidación sea positiva para los ayuntamientos por un importe de 26,9 millones de euros

Los ayuntamientos de Bizkaia recibirán 1.206,7 millones de euros para su financiación en 2026, un 6,71% más que en 2025, y la previsión es que la liquidación sea positiva para los ayuntamientos por un importe de 26,9 millones de euros, lo que supone un 2,38% respecto a las entregas a cuenta efectuadas.

El Consejo Territorial de Finanzas de Bizkaia, celebrado esta mañana, ha aprobado la estimación de entrega de fondos durante 2026 para los municipios del territorio, que, en términos globales, asciende a 1.206.756.554 euros, de los que 1.195.498.361 euros proceden de Udalkutxa y 11.258.193 euros del Fondo de Servicios Sociales.

Ambos fondos se incrementan en un 6,71% (75,9 millones de euros) con respecto a los importes contemplados en el presupuesto del ejercicio 2025 y en un 4,23% con relación a la previsión de liquidación del año 2025 que se conocerá en febrero del próximo año, según ha informado la Diputación vizcaína.

Durante la reunión también se han abordado las previsiones de liquidación del 2025 para los citados fondos (Udalkutxa y Fondo de Servicios Sociales). Aunque los datos definitivos se conocerán en el Consejo Territorial de Finanzas del próximo mes de febrero, se estima que la liquidación será positiva para los ayuntamientos vizcaínos por un importe de 26,9 millones de euros (el 2,38%).

Los representantes de la Diputación Foral y de los municipios de Bizkaia han compartido en este foro la necesidad de apelar, en todo caso, a "la prudencia y a la responsabilidad en la gestión presupuestaria", así como a la necesidad de "continuar garantizando la sostenibilidad financiera de las instituciones municipales, según ha explicado la Diputación.

El Fondo Foral de Financiación Municipal Udalkutxa, constituye un dato determinante para que los ayuntamientos puedan elaborar sus presupuestos de cara al siguiente ejercicio. El reparto entre los municipios se realiza siguiendo criterios como la población, la tasa de paro, el esfuerzo fiscal, el número de aulas en centros escolares públicos o la dispersión poblacional.

CONSEJO TERRITORIAL DE FINANZAS

El Consejo Territorial de Finanzas es el órgano de participación y coordinación entre los municipios de Bizkaia y la Diputación Foral para la distribución de la financiación municipal, así como para la coordinación de la actividad económico-financiera y presupuestaria del sector público en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Está formado por diez miembros, cinco de los cuales provienen de la Diputación Foral de Bizkaia, y los otros cinco miembros que participan en representación de la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, y que son los ayuntamientos de Bilbao, Amorebieta, Ispaster, Abadiño y Trapagaran.