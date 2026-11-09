Azkuna Zentroa celebra del 20 al 22 'This Is Basque Design Merkatua' que acoge proyectos de cerca de 30 creadores

'This Is Basque Design Merkatua' - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Azkuna Zentroa, el Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del Ayuntamiento de Bilbao, acogerá del 20 al 22 de noviembre una nueva edición de 'This Is Basque Design Merkatua', que este año acogerá los proyectos de cerca de 30 creadores que abarcan desde moda, joyería y decoración hasta complementos, juguetes, libros, ilustración o papelería.

De este modo, Azkuna Zentroa será un mercado de punto de encuentro donde el público puede conocer las historias personales y profesionales que hay detrás de cada proyecto, así como nuevas iniciativas que exploran la innovación y la experimentación artística desde perspectivas responsables, ha informado el consistorio bilbaíno.

En ese sentido, las propuestas comparten "una misma filosofía", la de entender el diseño como una práctica "comprometida con la calidad, la artesanía y la sostenibilidad". "Su diferencial está en el valor añadido del producto, el 'Do It Yourself' (hazlo tú mismo) y la exclusividad y, sobre todo, en el valor de la creatividad y del diseño local", han apuntado.

Este encuentro se completa además con dos talleres participativos impartidos por artistas. El viernes, 20 de noviembre, a las 17.00 horas y el sábado 21 a las 11.00 horas, Estudio Bokashi enseñará a crear un cojín a partir de telas recuperadas con la técnica de estampación con sellos.

Por otra parte, el 22 de noviembre a las 11.00 horas Aritz Antolín introducirá a los asistentes en el mundo de los biomateriales. Se experimentará con materiales elaborados a partir de gelatinas o algas, descubriendo cómo las combinaciones y los procesos de transformación dan lugar a diferentes texturas, transparencias y grados de flexibilidad.

En paralelo, del 19 al 22 de noviembre, la firma de moda SKFK expone en el Atrio de las Culturas SKFK LOTURA FW26. Tras su presentación en la 080 Barcelona Fashion, SKFK presenta en Azkuna Zentroa una selección de las piezas especiales de la colección LOTURA, acercando al público el universo material y artesanal.

Además, del 20 al 22 de noviembre, en horario de 17.00 a 21.00 horas y en el marco de This Is Basque Design Merkatua, la Pantalla del Sol del Centro acoge Bideotikan, proyecto que convierte las pantallas digitales de Bilbao en una plataforma para la creación audiovisual contemporánea, con obras de artistas locales e internacionales que, través de complejas herramientas de 'software', exploran estilos creativos que funden lo cotidiano con formas narrativas surrealistas.

Para completar la programación, en el marco de este Festival tiene lugar en el Centro la presentación en directo del proyecto audiovisual RUIDOCULAR y un taller práctico sobre la creación audiovisual experimental con las artistas Vic Baladoch y Andrea Petit, artífices de la obra.