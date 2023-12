Azpiazu acusa a la oposición de "dibujar una realidad tremendista y caótica" que economía y sociedad vasca "no muestran"

Critica que lancen "proclamas millonarias a sabiendas de que en la práctica nos hipotecarían o no responden a la legalidad competencial"



El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha criticado este martes que la oposición "pretende dibujar una realidad tremendista y caótica, que la situación económica y social en Euskadi no muestra" y ha advertido de que "es muy sencillo lanzar proclamas millonarias a sabiendas de que en la práctica nos hipotecarían, o incluso a sabiendas de que en algunas ocasiones no responden a la legalidad competencial vasca ni gubernamenal".

Azpiazu ha intervenido al inicio del pleno del Parlamento Vasco que este martes debate las enmiendas de totalidad que los grupos de la oposición han presentado al proyecto de Presupuestos de Euskadi para 2024 presentado por el Ejecutivo vasco.

El titular de Economía ha criticado la postura de los grupos de la oposición, ya que considera que muestra "un guión previamente escrito, incluso antes de conocer el proyecto de presupuestos" y "en algunos casos, son un reflejo de la dialéctica parlamentaria de los últimos meses". "Soy consciente de que este es un año electoral", ha señalado.

No obstante, ha denunciado que "se pretende dibujar una realidad tremendista y caótica, que la situación económica y social en Euskadi no muestra" y ha defendido que el proyecto de presupuestos "no merece el rechazo frontal de todos los grupos parlamentarios y de todos los grupos políticos".

"Desde la izquierda abertzale a la española, y desde la derecha a la ultraderecha, de obediencia también española. Están todos de acuerdo en rechazar el proyecto pero nadie propone nada alternativo, que es lo que sería realmente coherente en política. Decir no es fácil, proponer alternativas coherentes parece que no tanto", ha reprochado.

En este sentido, ha señalado que algunos de los grupos que hoy piden la devolución, "han afirmado que votarán favorablemente al proyecto de presupuestos del Gobierno de España aún sin conocerlo". "No les critico por ello; sé cómo funciona la política, pero me gustaría ver en ustedes más responsabilidad en relación a Euskadi", ha reclamado.

Asimismo, ha defendido que "la imagen de conflicto y crispación que algunos y algunas pretenden instaurar, y que no se ciñe a la realidad vasca, no es buena para nadie". "No es buena para nuestra ciudadanía, no es buena para nuestro tejido productivo, no es buena para captar posibles inversiones, no es buena para nuestra reputación como país", ha advertido.

Al respecto, ha recordado que "Euskadi compite en un mundo global" y ha advertido de la posibilidad de que "tanta escenificación, acabe por pasar factura a todos".

PROCLAMAS MILLONARIAS

Por ello, ha avisado de que "es muy sencillo lanzar proclamas millonarias a sabiendas de que en la práctica nos hipotecarían, o incluso a sabiendas de que en algunas ocasiones no responden a la legalidad competencial vasca ni gubernamenal". "Es fácil lanzar críticas destructivas siendo muy conscientes de que lo que se propone ya se está llevando a cabo", ha criticado.

Azpiazu ha asegurado que "el presupuesto va a responder a las necesidades y retos de este país, no solo de 2024, sino de los años siguientes" y ha insistido en que el Gobierno Vasco contará el próximo 22 de diciembre con un presupuesto aprobado superior a los 15.000 millones de euros, "un presupuesto solvente, sólido, realista y coherente con un programa de Gobierno que ha sido avalado por una inmensa mayoría de la sociedad vasca, mal que les pese a algunos y algunas".

