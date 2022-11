Azpiazu afirma que "la clave preelectoral", a medio año de elecciones, ha impedido una negociación presupuestaria "real"

Clausura la XXXI Edición de los premios "La Noche de la Empresa Vasca", que reconoce a Mariano Ucar Angulo, Mejor Empresario Vasco 2021

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha afirmado que "la clave preelectoral" de los partidos de la oposición, a medio año de las elecciones municipales y forales en Euskadi, ha impedido una negociación presupuestaria "real".

Azpiazu, que ha clausurado la XXXI Edición de los premios "La Noche de la Empresa Vasca" en el Museo Guggenheim, se ha referido, en su intervención, a las cuentas públicas vascas que se aprobará el próximo 23 de diciembre con los votos del PNV y PSE-EE, socios de Gobierno.

El titular de Economía y Hacienda ha asegurado que el Ejecutivo ha hecho "un ejercicio sincero para lograr ampliar el acuerdo presupuestario con otros grupos políticos". "Yo mismo he tratado de, con voluntad real, poder sumar apoyos, pero siendo fieles al marco competencial y presupuestario. Me gusta decir que la ideología ha de ser tamizada por la realidad. No ha sido posible", ha lamentado.

En este sentido, ha considerado que, "a seis meses de unas elecciones, la clave preelectoral de los partidos ha impedido cualquier espacio para la negociación real".

A su juicio, es "una lástima" que no se haya podido ampliar el acuerdo, pero ha llamado a la "calma" porque Euskadi tendrá unos presupuestos capaces de "afrontar los retos" que tiene por delante, con 14.250,7 millones de euros, de los que un 76% se destinarán a políticas sociales.

"Los mimbres de este proyecto de Presupuestos son muy sólidos y su solvencia garantiza que Euskadi va a ser capaz de mantener y mejorar el nivel de sus servicios públicos, impulsar la actividad económica y generar empleo", ha asegurado.

EL CUPO

Pedro Azpiazu también ha puesto en valor el acuerdo alcanzado hace escasas dos semanas en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico, que "garantiza a las instituciones vascas, y por tanto a la sociedad vasca, certidumbre financiera para los próximos cinco años", y supone "solvencia y solidez" en épocas como esta de "inestabilidad económica".

Tras apuntar que el acuerdo logrado es de "enorme importancia" porque consigue "que salgan más fortalecidos el autogobierno vasco y el Concierto Económico, donde el pacto bilateral es característica fundamental", ha recordado que se ha pactado la nueva metodología de Cupo para el quinquenio 2022-2026, que fija el cupo del año base en 1.472 millones de euros, manteniendo el índice de imputación en el 6,24%, y que ha concertado nuevas figuras tributarias.

EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

El consejero ha destacado "la gran función social" que desarrollan los emprendedores y las empresas vascas, y ha indicado que la "cruel guerra" en Ucrania, en la que han perdido la vida miles de personas, ha elevado la inflación "a niveles olvidados en Europa", agravando las restricciones de "importantes cadenas mundiales de suministro de materias primas y bienes industriales, y desacelerando el crecimiento económico mundial".

Pedro Azpiazu no ha ocultado la "preocupación" del Gobierno Vasco por "el gran impacto" de esta situación en la economía vasca, pero mantiene "una actitud proactiva".

En esta línea, ha dicho que en 2022 la economía "está manteniendo el tipo". "Casi con toda seguridad, se cumplirán nuestras previsiones y Euskadi crecerá por encima del 4% en términos reales", ha añadido. Sin embargo, ha considerado que hay que ser "realistas y conscientes de que bajar al objetivo de una inflación del 2% requerirá todavía algún tiempo", mientras los precios de las economías domésticas "siguen escalando al alza".

"Con todo, no cabe duda de que vamos en la buena dirección y que, si sigue la tendencia, es más que probable que a lo largo de 2023 podamos asistir a una cierta relajación de la agresiva política monetaria llevada a cabo por el Banco Central Europeo para hacer frente a la inflación", ha asegurado, para subrayar que el mercado de trabajo "se mantiene fuerte". También ha manifestado que las empresas "aguantan el tirón y la actividad se está comportando, en general, muy positivamente".

En todo caso, ha advertido de que hay "una recesión global en ciernes" que va a afectar "mucho" en los próximos meses. "Pero las amenazas nos cogen en buena forma, con empresas fuertes, mucha creación de empleo, poco paro y unas instituciones públicas preparadas para atender a las necesidades de los colectivos más necesitados", ha aseverado.

En este sentido, prevé que seguirá "la desaceleración de la economía vasca durante los tres primeros trimestres del próximo año", pero que la economía se recuperará ligeramente a final de 2023, que acabará con una tasa anual de crecimiento por encima del 2%, mientras se mantendrá el crecimiento del empleo con una tasa de paro de alrededor del 8%.

La tasa de crecimiento, "por encima del crecimiento potencial de la economía vasca que estimábamos antes de la pandemia en el 1,8%", tendrá un mejor comportamiento en la construcción y los servicios, y será la industria, la "más afectada" por la recesión en los países centrales de Europa, en particular Alemania. No obstante, ha augurado que la economía de Euskadi "será capaz de volver a un ciclo de dinamismo y de crecimiento más prominente en 2024".

ENTREGA DE PREMIOS

La XXXI edición de La Noche de la Empresa Vasca, organizada por la Fundación Empresa Vasca y Sociedad/Gizarte eta Euskal Enpresa, ha distinguido la trayectoria empresarial de Mariano Ucar Angulo, presidente ejecutivo de Faes Farma como Mejor Empresario Vasco 2021.

El Jurado de los premios también ha destacado el trabajo de Basque Culinary Center con el premio Made in Euskadi, por el impacto internacional de su proyecto; y de Alcorta Forging Group con el galardón Innovación Empresarial, por su modelo de gestión para impulsar una industria tradicional. La 'Euskal Makila' se ha entregado a Winoa Ibérica, que hace treinta años integró al fabricante vizcaíno de granalla Fabio Murga, fundada en 1934.

En la presente edición, también se ha homenajeado públicamente a Armeria Eskola, por sus 110 años de historia formativa y de apoyo al sector mecánico. Como es tradicional, las distinciones han sido entregadas por los ganadores de la edición anterior.

José Muñoz, presidente ejecutivo de Oribay Group Automotive, ha entregado a Mariano Ucar la placa que le reconoce como Mejor Empresario Vasco 2021. Alex Artetxe, presidente de Arteche, ha traspasado el galardón Made in Euskadi a Joxe Mari Aizega, director de Basque Culinary Center; y José Ramón Rivero, director industrial de BTI Biotechnology Institute, ha cedido el testigo de la Innovación Empresarial a Lorenzo Mendieta, director general de Alcorta Forging Group.

Por su parte, el alcalde de Eibar, Jon Iraola, ha puesto el prólogo a la gala con la entrega de la placa de homenaje público al director de Armeria Eskola, Imanol Urreisti.

El acto del Guggenheim se ha abierto con la intervención de Javier García Lurueña, CEO de Kutxabank, y se ha cerrado con el otorgamiento de la 'Euskal Makila' a la multinacional francesa Winoa, que ha estado representada por el director general de su filial vizcaína, Alfredo Santos, que ha recibido la distinción de manos del consejero de Economía y Hacienda, Pedro María Azpiazu, que ha clausurado el evento.