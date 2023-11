Azpiazu cree "más honesto" no seguir la negociación presupuestaria ante la "lejanía" de propuestas

Ve "desorbitadas" las propuestas de EH Bildu y Elkarrekin, y cree que han aceptado "con normalidad" su decisión



BILBAO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha defendido que, "viendo la lejanía" entre las propuestas presupuestarias, "no merece la pena" seguir el proceso de "supuesta negociación" ya que, en el fondo, "no había voluntad por parte de los grupos de un acercamiento". A su entender, es "más honesto" no seguir el proceso negociador que generar "expectativas que no se van a cumplir", y ha apuntado que tanto EH Bildu como Elkarrekin lo han "aceptado con normalidad".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Azpiazu ha indicado que era "previsible" que el presupuesto de 2024 salga adelante únicamente con los apoyos de las dos fuerzas que componen el Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, al ser "año electoral". "En un año electoral es muy difícil que los grupos parlamentarios den apoyo al Gobierno", ha admitido.

En todo caso y aunque parecía "complicado" sumar apoyos de la oposición, ha asegurado que el Gobierno Vasco tenía "la voluntad de tener una relación con los grupos parlamentarios" para explorar "si era posible algún tipo de acuerdo siempre y cuando se hablara de una cifra económica razonable y se hablara del presupuesto".

Sin embargo, ha lamentado que las propuestas remitidas por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU son "desorbitadas desde el punto de vista económico" porque superan los 300 millones cada una, una cifra "inasumible" y que además se plantea sin decir "de dónde se tenía que sacar". Por otro lado, ha censurado que contienen asuntos políticos que "se salen del marco presupuestario".

Por ello, ha explicado, "viendo que la lejanía, la distancia era tan importante entre lo que planteaban los grupos parlamentarios y el Gobierno", este pasado miércoles decidió que "no merece la pena seguir en este proceso de supuesta negociación" cuando, en el fondo, "no había voluntad por parte de los grupos de un acercamiento".

A su entender, "es mucho más honesto, mucho más claro", en lugar de meterse en "un proceso generando expectativas a la gente que luego no se van a cumplir".

INVERSIÓN ESTRATÉGICA

Pedro Azpiazu ha explicado que ya se lo ha trasladado a Elkarrekin y EH Bildu y cree que "lo aceptaron con normalidad y que lo entendían perfectamente", aunque se verá "lo que dicen".

El proyecto presupuestario saldrá adelante, en todo caso, dado que PNV y PSE cuentan con mayoría en el Parlamento Vasco y, según ha destacado Pedro Azpiazu, dotarán de 15.000 millones de euros, con "una partida muy importante de inversión que crece en más del 12%, alcanzando los 2.000 millones de euros", con lo que "la inversión es una variable estratégica importante".